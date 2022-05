Urner Fotograf Beat Streuli gewinnt Schweizer Designpreis 2022

Kultur Urner Beat Streuli gewinnt den Schweizer Designpreis 2022 Grosse Ehre für den Künstler und Fotografen Beat Streuli. Der Urner erhält gemeinsam mit der Modeikone Susanne Bartsch und der Innenarchitektin Verena Huber den diesjährigen Schweizer Grand Prix Design. Die Vergabe des mit je 40'000 Franken dotierten Preises wird am 14. Juni Juni in Basel über die Bühne gehen. 03.05.2022, 16.16 Uhr

Fotograf Beat Streuli, Modeikone Susanne Bartsch und Innenarchitektin Verena Huber gewinnen den Designpreis 2022. Diana Pfammatter/BAK

Montage: has

Das Bundesamt für Kultur (BAK) zeichnet den Urner Künstler und Fotografen Beat Streuli mit dem Schweizer Grand Prix Design 2022 aus. Ebenfalls mit dem Designerpreis ausgezeichnet werden die Zürcher Modeikone und Event Producerin Susanne Bartsch und die Basler Innenarchitektin Verena Huber. Alle drei Auszeichnungen gehen zurück auf Empfehlung der Eidgenössischen Designkommission, wie das BAK am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.

Bedeutender Fotograf für spektakuläre Installationen

Beat Streuli. Diana Pfammatter/BAK

Der Urner Beat Streuli besuchte Kunstschulen in Zürich und Basel und war Gaststudent an der Hochschule der Künste in Berlin, wo er den Grossteil der 1980er-Jahre verbrachte. Die Arbeiten des 64-Jährigen wurden erstmals 1986 im Aargauer Kunsthaus ausgestellt. Atelierstipendien an der Cité des Arts und der Fondation Cartier in Paris sowie am Istituto Svizzero in Rom ermöglichten ihm längere Aufenthalte in diesen beiden Hauptstädten. Es folgten zahlreiche Ausstellungen in Galerien und Museen im In- und Ausland. 2019 veröffentlichte er «Fabric of Reality», eines seiner bisher umfangreichsten Künstlerbücher. Für Tatyana Franck, Mitglied der Eidgenössischen Designkommission bis 2021, ist Beat Streuli einer der führenden Vertreter der Strassenporträtkunst: «Obwohl Stadtlandschaften den Hintergrund seiner Bilder bilden, stehen die Menschen und nicht die architektonischen oder strukturellen Elemente im Mittelpunkt seines Schaffens». Der in Altdorf geborene Streuli lebt und arbeitet heute in Wädenswil und Brüssel.

Prägende Stilikone

Susanne Bartsch. Diana Pfammatter/BAK

Susanne Bartsch, geboren in Bäretswil (ZH), erlangte 1989 internationale Bekanntheit, als sie zum ersten Mal ihren Love Ball veranstaltete. Der Love Ball ist eine Wohltätigkeitsveranstaltung für die Aids-Forschung. Dank aussergewöhnlichen Outfits, expressiven Make-ups und einzigartigem Stil wurde Bartsch zur Modeikone und Muse für unzählige Modedesigner. Die 54-Jährige lebt und arbeitet in New York.

Kompromisslose Forscherin der Wohnkultur

Verena Huber. Diana Pfammatter/BAK

Die 1938 in Basel geborene Verena Huber hat sich als Innenarchitektin, Forscherin, Autorin und Lehrerin eingehend mit Fragen des Wohnens und Sich-Aufhaltens befasst. Auf ihre ersten eigenen Arbeiten in den 1970ern folgten grössere Aufträge: Restaurants, Schiffe, Bibliotheken sowie die Innenraumgestaltung für Jakob Zweifels Schwesterhochhaus des Zürcher Universitätsspitals. Daneben schrieb sie viel über die Möglichkeiten und Grenzen der Innenarchitektur. Verena Huber lebt und arbeitet in Zürich.

Arbeiten sind im Juni in Basel zu sehen

Die Arbeiten der Trägerinnen und der Träger des diesjährigen Schweizer Grand Prix Design werden an der Ausstellung Swiss Design Awards vom 14. bis 19. Juni in Basel zu sehen. Am ersten Ausstellungstag wird die Preisverleihung stattfinden.

Mit dem Schweizer Grand Prix Design werden seit 2007 Designerinnen und Designern von nationaler und internationaler Bedeutung ausgezeichnet. Er ist mit 40’000 Franken pro Person dotiert. (aka)