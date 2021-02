kultur Urner Künstler bringt Farbe in die Altdorfer Schaufenster Schaufensterbummeln macht in Altdorf wieder Spass – trotz geschlossener Läden. Grund dafür ist ein Kunstprojekt von Naci Kocaslan. Kristina Gysi 08.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor einiger Zeit gab es etwas, das die Menschen zusammenbrachte. Es liess sie stundenlang vor geschmückten Wänden stehen, brachte sie dazu, eng beieinander durch Räume zu tanzen. Dieses Etwas scheint nun weg zu sein. Verdrängt durch ein Virus, auf den Dachboden gestellt, verstaubt und marode. Naci Kocaslan ist einer, der es retten will – das Kulturleben. Auf eine unkonventionelle Art. Und vor allem coronakonform.

Kocaslan ist Inhaber eines Malstudios, das sich gegenüber des Urnertors befindet. Mit seinem aktuellen Projekt möchte er den Menschen ein Stück Kultur schenken. Deshalb zieren derzeit viele gemalte Bilder die Schaufenster diverser Geschäfte in Altdorf und Schattdorf. Gefertigt wurden sie von Kindern und Erwachsenen in Kocaslans Malkursen. «Mit den Bildern möchten wir etwas Farbe in diese triste Zeit bringen», sagt er.

«Die Kultur muss und kann weiterleben. Es gibt immer einen Weg, man muss halt umdenken.»

Dieses Umdenken brachte die Bilder in die Schaufenster und bietet den Menschen ein Erlebnis, das an einen Brauch aus der Weihnachtszeit erinnert. Anders als die Adventsfenster kann man sich die insgesamt 138 Kunstwerke aber auch an einem einzelnen Tag ansehen – wenn man bereit ist, dafür jene 32 Geschäfte in Altdorf und Schattdorf abzuklappern, in deren Schaufenster die Bilder ausgestellt werden.

Naci Kocaslan freut sich über die positiven Rückmeldungen zu seiner Ausstellung. Bild: Kristina Gysi (Altdorf, 5. Februar 2021)

«Man merkt, wie sich der Stillstand des öffentlichen Lebens auf die Psyche vieler Menschen auswirkt», so Kocaslan. Resignation mache sich breit. Die Schaufenster sollen Grund geben, an die frische Luft zu gehen, sich etwas Gutes zu tun, etwas Neues zu sehen. Bei einem Rundgang durch Altdorf zeigt sich, wie viel Spass das macht. Denn selbst wenn man weiss, dass ein Bild im Schaufenster des Geschäfts sein sollte, ist dieses manchmal nicht gleich sichtbar. Und so sind einige der Schaufenster gläserne Wimmelbücher, in denen man inmitten von Pflanzentöpfen oder Fasnachtsdeko ein Bild aus Kocaslans Malstudio sucht. Und wenn man es dann findet, staunt man oft nicht schlecht: Zum Beispiel, weil Jana im Alter von zehn Jahren schon besser malt als manch Erwachsener.

Weder Werbung noch Profit

Für Kocaslan ist etwas besonders wichtig: Die Ausstellung solle als kulturelles Ereignis angesehen werden. Mit Werbung und Profit habe das gar nichts zu tun, beteuert der 33-Jährige. Von einigen Geschäften wurde das anfangs scheinbar missverstanden und sie lehnten die Anfrage des Kunstschaffenden ab, der Bilder in ihrem Schaufenster platzieren wollte. «Es gab dann aber doch ein paar, die sich wenig später meldeten und mitmischen wollten», sagt er schmunzelnd. Denn das Projekt findet Anklang. Kocaslan freut sich:

«Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung sind bisher sehr positiv.»

Die Menschen sehnen sich nach Abwechslung, vermissen die Kultur und ihre Vielseitigkeit. Da kommt eine Ausstellung quer durchs Dorf offenbar gerade recht.

Auch wichtig war Kocaslan, dass die Bilder in den Schaufenstern optisch Sinn machen. «Wir achteten immer darauf, dass das Bild vom Thema her passt», sagt er. Und wenn es thematisch nicht passte, dann eben farblich. «Es gab Geschäfte, die sich ihre Bilder selbst aussuchen wollten. Andere überliessen die Auswahl uns.» Aus geschätzten 14 bis 16 Schaufenstern wurden schliesslich genannte 32. «Damit habe ich wirklich nicht gerechnet», sagt er.

«Aber scheinbar haben viele den kulturellen Sinn dahinter verstanden und erkannten das Potenzial dieser Ausstellung.»

Kocaslan will das Projekt wiederholen

Die Mehrheit der Kunstwerke stammt von Kindern, was repräsentativ ist für Kocaslans Malstudio. «Ich biete viele Malkurse für Kinder an, die sehr beliebt sind.» Er möge Kinder, selbst habe er aber keine – dafür mache die Arbeit mit ihnen grossen Spass. Der Künstler zückt sein Handy: «Schau mal, der ist erst acht Jahre alt und kann schon so gut malen!» Seine Begeisterung spricht Bände.

Die Ausstellung läuft noch bis Ende Februar, dann werden die Bilder wieder eingesammelt. Zum Verkauf stehe nur ein Teil davon und nur welche von Erwachsenen. «Man malt in erster Linie für sich selbst, nicht für andere», so Kocaslan. Er plant, das Projekt nächstes Jahr zu wiederholen: «Ich denke, es lohnt sich, das weiterzuverfolgen.» Dann aber in ganz Uri – damit auch der Rest des Kantons etwas von der Malkunst aus Kocaslans Studio hat.