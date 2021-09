Urner Institut setzt sich mit den Alpengletschern auseinander

Kulturen der Alpen Das Urner Institut widmet sich an einer öffentlichen Veranstaltung dem Verschwinden der Gletscher Am Montag, 11. Oktober, führt das Institut «Kulturen der Alpen» einen öffentlichen Anlass unter dem Titel «Ewiges Eis: Mythos und Klimawandel» durch. Die Alpengletscher werden dabei aus drei verschiedenen Perspektiven betrachtet. 30.09.2021, 14.09 Uhr

Der einst mächtige Rhonegletscher am Furkapass zieht sich immer mehr zurück. Bild: PD

Auf dem Gebiet des Kantons Uri befinden sich zahlreiche Gletscher, welche die Landschaft, Leben und Kultur bis heute geprägt haben. Bis Ende dieses Jahrhunderts werden aber wohl die grössten Teile des Gletschereises verschwunden sein und nur noch kleine Reste der heute noch bestehenden Firne übrig bleiben. Das Urner Institut «Kulturen der Alpen» an der Universität Luzern beleuchtet die Gletscher im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am Montag, 11. Oktober 2021, aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Der Anlass trägt den Titel «Ewiges Eis: Mythos und Klimawandel».

Eine Anmeldung ist erforderlich

Wie in der Mitteilung des Instituts erläutert wird, blicke die naturwissenschaftliche Betrachtung auf die Glaziologie sowie den Klimawandel und sei um eine Einordnung hinsichtlich der Ursachen und Folgen bemüht. Die kulturwissenschaftliche Betrachtung widme sich den Erzählmustern in Film, Literatur und Sagenwelt, während es im juristischen Teil um die Rechtsverhältnisse an Gletschern, den Schutz vor Gletschergefahren und nicht zuletzt den Schutz der Gletscher gehe.

Der öffentliche Anlass findet am Montag, 11. Oktober, um 18 Uhr im Uristier-Saal an der Dätwylerstrasse 27 in Altdorf statt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis am Freitag, 7. Oktober 2021, nötig, an E-Mail veranstaltungen@kulturen-der-alpen.ch oder Tel. 041 874 18 90. Mehr Informationen zur Veranstaltung gibt es online unter www.kulturen-der-alpen.ch. (pd/inf)

Bereits tagsüber besteht die Möglichkeit, an einer fachkundigen Führung zum Steingletscher auf der Berner Seite des Sustenpasses teilzunehmen. Für die Teilnahme an der Exkursion wird ein Unkostenbeitrag von 20 Franken erhoben. Sie können sich bis am Sonntag, 3. Oktober 2021, per E-Mail an veranstaltungen@kulturen-der-alpen.ch anmelden.