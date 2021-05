Altdorf Blick hinter die Kulissen: Kulturkloster öffnet seine Türen Einst war es das Zuhause von Kapuzinermönchen. Heute ist es eine Kulturstätte. Und für einen Tag öffnet das Kulturkloster Altdorf nun seine Türen. 28.05.2021, 14.00 Uhr

Das Kulturkloster Altdorf lädt zu einem Tag der offenen Tür. Bild: PD

(inf) Am 6. Juni öffnet das Kulturkloster Altdorf für einen Tag die Tore und Türen. Wie es in einer Mitteilung heisst, sind Interessierte ab 11 Uhr eingeladen, einen Blick ins Innere des ehemaligen Kapuzinerklosters zu werfen. Ein Rundgang durch Haus und Garten, das offene Kloster Café, verschiedene Aktivitäten für Kinder und eine Skulpturenausstellung werden den Besucherinnen und Besuchern ein eindrückliches Klostererlebnis und interessante Begegnungen ermöglichen. Für Liebhaber der klassischen Musik findet um 17 Uhr in der Klosterkirche ein Konzert mit dem Bläserensemble Stephan Britt statt. Eine Konzertanmeldung an info@kulturkloster.ch ist dazu erforderlich.