Auf dem «Soundwalk» kann Vertrautes in Altdorf neu gehört werden

Kulturprojekt Vertrautes in Altdorf anders hören: Ein Klangkunst-Kollektiv lädt zum «Soundwalk» ein Auf einem Spaziergang können Interessierte mit dem Kopfhörer die Klänge der Umgebung auf neue Art wahrnehmen. Das Projekt, das im Rahmen des Kulturprojekts «Innereien» der Albert-Koechlin-Stiftung gezeigt wird, wurde an der Hochschule Luzern entwickelt. Markus Zwyssig 21.03.2022, 14.51 Uhr

Mitglieder des Klangkunst-Kollektivs sammeln in Altdorf Klänge. Bild: PD

Beim Haus für Kunst in Altdorf beginnt das spezielle Hörerlebnis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen dazu einen Funkkopfhörer auf. Die anwesenden Künstlerinnen und Künstler haben eine besondere Tragtasche dabei. Darin befinden sich verschiedene Mikrofone, mit denen Geräusche der Umgebung aufgenommen werden können. Per Sender werden diese live auf die Kopfhörer übertragen.

«Vertraute Alltagsgeräusche wie etwa ein vorbeifahrendes Auto, die Glocken der Kirche oder das Vogelgezwitscher klingen plötzlich ganz anders», erklärt Patricia Jäggi von der Hochschule Luzern – Musik. Denn in der Tasche steckt auch ein Minicomputer. «Damit lassen sich bestimmte Klänge und Geräusche herausfiltern. Werden beispielsweise die tiefen Frequenzen etwas weggenommen, geraten andere Klänge in den Vordergrund.»

Auch bei einem Brunnen werden besondere Klänge für den «Soundwalk» gesammelt. Bild: PD

Live gemischt, gefiltert und geloopt

Die Künstlerinnen und Künstler arbeiten dabei auch mit Kontakt- und Unterwassermikrofonen und sie können elektromagnetische Wellen hörbar machen. «Mit diesen Technologien können metallene Geländer oder Fluoreszenzröhren hörbar gemacht werden. Die auf diese Weise erfassten Klänge werden live gemischt, gefiltert und geloopt», erklärt Patricia Jäggi. «Echo und Hall können beigemischt, kurze Sequenzen aufgenommen und wieder abgespielt werden.» Mit einem portablen Tonmischer können die Mitglieder des Klangkunst-Kollektivs beim Gehen bestimmen, welches Mikrofon gerade aufnimmt.

«Inner Voices. Soundwalk» nennt sich das Projekt, das die Hochschule Luzern gemeinsam mit dem Kulturprojekt «Innereien» der Albert-Koechlin-Stiftung anbietet. «Durch das gezielte Auswählen und Bearbeiten der Feldaufnahmen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf dem Spaziergang in ganz neue Hörwelten abtauchen», so Patricia Jäggi. «Es entsteht eine klangkünstlerische Komposition, bei der auch die visuellen Eindrücke und das Gehen selbst wichtig sind.»

In Altdorf hat ein Klangkunst-Kollektiv besondere Klänge gesammelt. Bild: PD

Akustisches Innenleben eines Parkhauses oder eines Brunnens wird hörbar

Zum Kollektiv, das den «Soundwalk» entwickelt hat, um den inneren Stimmen, den «Inner Voices», zu lauschen, gehören Patricia Jäggi, Martina Lussi, Christoph Brünggel und Tim Shaw. Sie untersuchten verschiedene Räume und Orte mit speziellen akustischen Innenleben, in Altdorf beispielsweise ein Parkhaus, einen Brunnen und den Weg zum Kapuzinerkloster. Räume, Plätze und Wege wurden mit unterschiedlichen Mikrofonen akustisch erforscht. Vorgängig gemachte Aufnahmen ergänzen die auf dem Spaziergang gehörten Liveaufnahmen.

Die Gruppe macht sich auf den Weg zum Kapuzinerkloster. «Wir spazieren aber ganz langsam», so Patricia Jäggi. Denn zuerst sei alles ein bisschen ungewohnt. «Beim Abtauchen in die Klänge aus dem Kopfhörer können neue Perspektiven entdeckt und so beim Spazieren andere Hörerfahrungen gemacht werden.»

Im Meditationsraum wird das Erlebte verarbeitet

Beendet wird der Klangspaziergang nach rund einer Stunde im Meditationsraum des Kulturklosters. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer legen ihre Kopfhörer ab und lassen den belebten Teil von Altdorf hinter sich. «Im historischen Gebäude können sie das Erlebte verarbeiten und den Spaziergang ausklingen lassen», so Patricia Jäggi.

Partner des Projekts sind in Altdorf das Haus für Kunst Uri sowie das Kulturkloster Altdorf. Die «Soundwalks» finden auch in Stansstad und in Luzern-Kriens statt.

Hinweis: Die «Soundwalks» in Altdorf finden am 3., 10. und 24. April sowie am 1. Mai und am 12. Juni statt. Start jeweils um 16.30 Uhr beim Haus für Kunst Uri. Es wird empfohlen sich per E-Mail (patricia.jaeggi@hslu.ch) anzumelden, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Weitere Infos unter www.innereien.ch.