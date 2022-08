Blick zurück Vom Phantom zum weltberühmten Künstler: «Der Sprayer von Zürich» hinterliess auch im Kanton Uri Spuren Der «Sprayer von Zürich» Harald Naegeli hat auch in Golzern gewirkt. Seine Werke lassen sich an eher ungewöhnlichen und versteckten Orten bewundern. Christof Hirtler Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Im Lawinenunterstand hat sich der Zürcher Künstler verewigt. Bild: Christof Hirtler

In der Kantonsbibliothek Uri befindet sich ein einziger Artikel des «Tages-Anzeigers» von 2016 mit dem Titel «War Zürichs Sprayer-Legende im Gebirge aktiv?». Die Prospekte des Tourismus Uri sind voll von Wandervorschlägen und Freizeitaktivitäten wie Biken oder Surfen. Jedes Alpbeizli, Seilbähnchen und Kapellchen ist ausführlich beschrieben. Es gibt jedoch keinen Hinweis auf die Werke von Harald Naegeli in Golzern, der in den 1980er-Jahren als Sprayer von Zürich international bekannt wurde.

In der Talstation der Luftseilbahn Golzern in Bristen hat man noch nie etwas von Harald Naegeli gehört. Das überrascht nicht. Es ist schon zu lange her, dass Naegeli in den Lawinenunterständen am Weg zum Golzernsee gesprayt hat. Zudem laufen die meisten Touristinnen und Wanderer achtlos an den kleinen Betonhäuschen vorbei.

Zu sehr faszinieren die Blumenwiesen, die Bauernhäuser und das Bergpanorama.

Wer ohne Blick ins Betonhäuschen vorbeiläuft, dem entgeht das Werk Naegelis. Bild: Christof Hirtler

Seine Werke sind bis heute gut erhalten

Die fünf Lawinenunterstände sind kaum 100 Meter von der Bergstation der Luftseilbahn entfernt. Es ist aufregend, in den dunklen Nischen vor echten Naegelis zu stehen. Sie wirken wie frisch gesprayt, sind nicht ausgebleicht. Die Häuschen haben sie vor Wettereinflüssen und Sonneneinstrahlung geschützt.

Zu den Werken schreibt die Geschäftsführerin der Harald-Naegeli-Stiftung, Anna-Barbara Neumann, auf der Website des Musée Visionnaire: «In eben diesen Häuschen, welche den Einheimischen als Lawinenschutz dienen, hat Naegeli seine Figuren auf den kahlen Beton gesprayt. In den Nischen hausen seit fast 30 Jahren Naegelis Höhlenbewohner. Augenfiguren, Blitze und Pflanzengewächse beleben die unbehaglichen Orte und interagieren mit Alltagsgegenständen, welche in den Schneebunkern gelagert werden.»

1993 war Harald Naegeli mit dem Journalisten Heiner Uber («Die Zeit») unterwegs von Bristen zur Windgällenhütte. Im Artikel «Naegeli im Nebel» beschreibt Uber die Arbeitsweise des Zeichners Naegeli: «Nebel liegt wie Blei auf der Landschaft. Knorrige Baumstämme tauchen schemenhaft auf und verschwinden wieder in der weichen grauen Wand. Naegeli blättert in seinem Skizzenbuch hin und her, lässt auf einer Seite eine grüne Linie mit grosszügigem Schwung über das Papier sausen und zickzackt auf einer anderen mit Dunkelrot dagegen.

So entstehen Seite um Seite Notizen all dessen, was dem manischen Zeichner vor die Augen kommt: der sich im Nebel verlierende Weg, ein vom Frost verbranntes Grasbüschel, Schuppenstrukturen von Fichtenzapfen, Maserungen eines abgebrochenen Asts, reduziert zu kräftigen Kratzkonturen und sanften Silhouetten. Immer wieder dreht er das Skizzenbuch zur Seite oder auf den Kopf, vertauscht oben mit unten, links mit rechts, zeichnet weiter. Fingerübungen nennt er die Skizzen allesamt, um die Spannungen und Energien der Natur mit einem Strich in Malerei, und das bedeutet bei Naegeli: in Sprayerei umsetzen zu können.»

Während zweier Jahre ist er ein Schatten

Harald Naegeli, 1939 in Zürich geboren, studierte von 1956 bis 1964 an der Kunstgewerbeschule Zürich und an der Ecole des Beaux-Arts in Paris. Aus Protest gegen den etablierten Kulturbetrieb wird Naegeli Ende der 1970er-Jahre als Sprayer aktiv. Seine Werke zeigt er nicht in Galerien oder Museen, sondern im öffentlichen Raum, an Hausfassaden in der Stadt Zürich.

Die Werke von Harald Naegeli sind auf zahlreichen Hausfassaden in der Stadt Zürich zu sehen. Hier ein Bild aus dem Jahr 1983. Archivbild: Str / KEYSTONE

Naegeli sprayt nachts, zeichnet Strichmännchen mit einem Auge im Dreieck als Kopf, Fische und Fabelwesen. Zwei Jahre lang ist Naegeli als Phantom-Sprayer aktiv. Hausbesitzer protestieren, er wird gesucht, auf ihn ist ein Kopfgeld von 3000 Franken ausgesetzt.

Harald Naegeli ist sechs Monate in Haft gewesen. Bild: Christof Hirtler

Im Juni 1979 wird er festgenommen und wegen wiederholter Sachbeschädigung verurteilt. Nach einem Handgemenge mit der Polizei flüchtet Naegeli nach Deutschland und wird mit Sprayaktionen in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart aktiv. In Köln sprayt er den «Kölner Totentanz», der aus mehreren hundert Spraybildern an Betonpfeilern, Tiefgaragen, zerfallenen Fabrikgebäuden und öffentlichen Bauwerken besteht. 1982 wird Naegeli international zur Fahndung ausgeschrieben und 1984 in der Schweiz verhaftet. Er verbringt vier Monate im Gefängnis Winterthur und zwei Monate im offenen Vollzug in der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos im Kanton Luzern.

Danach lebt Naegeli in Düsseldorf. 1986 löst ein Chemieunfall im Werk des ehemaligen Sandoz-Konzerns in Schweizerhalle ein Massensterben der Fischpopulation aus. Naegeli reagiert auf die Katastrophe mit einem «Totentanz der Fische» entlang des Rheins. Ab 1990 widmet sich Naegeli vermehrt dem Zeichnen auf Papier. Naegeli zeigt seine Werke im Kunstmuseum Düsseldorf und in der Staatsgalerie in Stuttgart. 1993 Einzelausstellung im Kunsthaus Zürich. Einzelne Sprayzeichnungen, vor allem an öffentlichen Gebäuden in Zürich, werden restauriert und mit einem Schutzlack gesichert. 2020 verlässt Naegeli nach über 35 Jahren Düsseldorf und kehrt in die Schweiz zurück. 2021 folgt die Première des Dokumentarfilms «Harald Naegeli – der Sprayer von Zürich», die Harald-Naegeli-Stiftung wird gegründet.

Hinweis: Ausstellung «Harald Naegeli – Graffiti im Museum!?» vom 31. August bis 16. Oktober im Musée Visionnaire, Predigerplatz 10, 8001 Zürich

