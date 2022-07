Der Urner Felix Schenker ist Schlossherr in Sachsen-Anhalt

Kunst und Kultur Urner ist Schlossherr in Sachsen-Anhalt – und Gastgeber für Kunstschaffende Felix Schenker hat diesen Sommer 22 Malerinnen und Maler aus der Schweiz und aus Deutschland in seinen speziellen Begegnungsort in Sachsen-Anhalt eingeladen. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Ursprünglich wollte der Urner Kulturvermittler Felix Schenker eine Wohnung in Berlin kaufen. Der 60-Jährige ist Chefredaktor der Kulturplattform arttv.ch und viel unterwegs. Die befreundete Künstlerin Raffaela Zenoni, Schwester des Urner Filmemachers Felice Zenoni, hat in Berlin eine Wohnung mit Atelier. Sie bot ihm an, wenn er in der Nähe sei, könne er gerne dort leben. Gekauft hat Schenker denn auch statt einer Wohnung in der Grossstadt schliesslich das halb zerfallene Schloss Gleina in Sachsen-Anhalt. In diesen heruntergekommenen Herrschaftssitz hat er bisher rund eine Million Franken gesteckt.

Das Schloss Gleina aus der Luft. Bild: PD

Felix Schenker hat früher selber lange gemalt, konnte sehr gut verkaufen und damit wiederum während zehn Jahren in Luzern eine Galerie betreiben. «Das Geld, das ich damit verdient hatte, war der Grundstock, der mir ermöglichte, Schloss Gleina zu erwerben», erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch der Anfang war nicht leicht. Als er das Schloss kaufte, war es komplett verlottert. Vandalen hatten Scheiben eingeschlagen und Feuer entfacht. Weil das Schloss unbewohnt war, wuchsen sogar Bäume in den grossen Saal hinein.

Felix Schenker ist nicht nur Chefredaktor der Kulturplattform arttv.ch, sondern auch Schlossbesitzer. Bild: PD

Pensionierter Dachdecker hilft ehrenamtlich mit

Der Kontakt zur Bevölkerung vor Ort war Schenker von Anfang an wichtig. Ortschronist Thomas Lampe, der auch Präsident des deutschen Fördervereins von Schloss Gleina ist, konnte darum schon von Anfang an Kulturanlässe im Schloss durchführen, von Lesungen über Kabarettabende bis hin zu kleinen Opernaufführungen, sogenannten Pocket-Operas. Von einheimischen Handwerkern erhielt er zudem Hilfe, die ihm erlaubte, das Schloss wieder in Schuss zu bringen.

Ein Glücksfall, so sagt Felix Schenker, sei ein pensionierter Dachdecker aus der Gegend, der für ihn als Projektleiter tätig ist. Und das mache er ehrenamtlich, weil er sich in den alten, einst stattlichen Landsitz verliebt habe. Die laufend anfallende Arbeit ist immens. «Der Kauf des Schlosses vor acht Jahren war das eine», so Schenker. «Das Sanieren und Unterhalten ist das andere.» Wenn man dies nach den Vorgaben des Natur- und Heimatschutzes machen wolle, gehe das ins Geld. «Da ist man froh um Freunde, die auch mal ehrenamtlich anpacken.»

Rund eine Million Franken hat Felix Schenker bisher in sein Schloss investiert. Bild: PD

Im Schloss wird neue Kunst geschaffen

Er sei gerne in seinem Schloss, sagt Felix Schenker. Die Landschaft der ehemaligen DDR werde unterschätzt. «Und dass es eine tolle Weingegend ist, ist ein weiterer guter Grund für den Aufenthalt in Gleina.» Gekauft hat Schenker das Schloss aber eigentlich nicht für sich, vielmehr wollte er von Anfang an daraus einen Begegnungsort für Kulturschaffende machen. Sein bisher ambitioniertestes Projekt bringt diesen Sommer 22 Malerinnen und Maler aus Deutschland und der Schweiz zusammen. Die einen werden im Schloss selber neue Kunst schaffen, andere reisen mit ihren neuen Werken im Gepäck an. «Allen gemeinsam ist aber, dass sie ins Schloss kommen, um hier zu verweilen und über die Malerei zu diskutieren», erklärt Schenker. «Das Ganze wird von einem vielfältigen Rahmenprogramm begleitet, gefolgt von einer Ausstellung im Schloss.»

So können nun vom 24. Juli bis zum 11. September, dem internationalen Tag des offenen Denkmals, Interessierte in Gleina Kunst und Kultur erleben. Der Auftakt erfolgt im Schlosspark mit der Einweihung eines grossdimensionierten Kunstpavillons, geschaffen von Daniel Theiler, einem der momentan angesagtesten jungen Künstlern Deutschlands.

Im Park entsteht ein grossdimensionierter Kunstpavillon, geschaffen von Daniel Theiler, einem der angesagtesten jungen Künstlern Deutschlands. Visualisierung: PD

Stiftungen zeigen sich grosszügig

Froh ist Felix Schenker, dass die für seinen «Kunstsommer 22» budgetierten 50'000 Franken zusammengekommen sind. Besonders grosszügig werde das Projekt auf Schweizer Seite von der Dätwyler-Stiftung, der Casimir-Eigensatz-Stiftung und dem Kanton Zug unterstützt. Aber auch der Kanton Uri beteilige sich finanziell. Auf deutscher Seite heissen die Geldgeber Lotto-Toto Sachsen-Anhalt, Kunststiftung Sachsen-Anhalt und Opterra-Werke.

Felix Schenker will das Schloss Gleina zu einem Begegnungsort für Kunstschaffende machen. Bild: PD

Junge Urner Künstlerin ist mit dabei

Unterstützt wird Felix Schenker von Kulturmanagerin Monica Flunser. Die beiden führen das Projekt im Kultursommer 2022 aber nicht alleine durch. Als Kuratorin konnten sie die Luzerner Galeristin Evelyne Walker gewinnen. Ausgewählt hat sie primär Kunstschaffende aus der Innerschweiz, die nun auf die Kunstszene von Sachsen-Anhalt und jene aus dem nahe gelegenen Leipzig treffen. Aus der Schweiz sind neben der jungen Urner Künstlerin Noemi Gamma dabei: Irene Bisang, Romuald Etter, Barbara Gwerder, Livia Salome Gnos, Adrian Hossli, Jennifer Kuhn, Paul Lussi, Bruno Müller-Meyer, Irene Naef, Johanna Näf, Verena Renggli und Claudia Bucher.

Eigentlicher Ideengeber für das Kunstsommer-Projekt war der Schwyzer Künstler und Kulturorganisator Al Meier. Ebenfalls im Programm ist der Film «Danioth – Der Teufelsmaler» von Felice Zenoni. Er wird dem Publikum im Schloss Gleina den Urner Künstler Heinrich Danioth zudem in einem Gespräch näherbringen.

