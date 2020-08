Kunst- und Kulturstiftung Uri schreibt Werkjahr sowie die Förderungsbeiträge aus Zum 39. Mal vergibt die Kunst- und Kulturstiftung das Urner Werkjahr sowie Projekt- und Förderungsbeiträge. Die Bewerbungsrichtlinien wurden dieses Jahr aber leicht angepasst. 20.08.2020, 15.08 Uhr

Der Urner Künstler Andreas Wegmann wird anlässlich der Ausstellung eine raumgreifende Klanginstallation im Danioth-Pavillon gestalten. Bild: Florian Arnold / Urner Zeitung

(mah) Zum 39. Mal vergibt die Kunst- und Kulturstiftung das Urner Werkjahr sowie Projekt- und Förderungsbeiträge. In den vergangenen 38 Jahren hat sie Urner Kulturschaffende mit rund 1,1 Millionen Franken unterstützt. Dieses Jahr wird die Bewerbungsfrist für die Beiträge leicht angepasst, sie läuft bis am 2. Oktober. In einer Mitteilung teilt die Stiftung zudem weitere Änderungen mit: So werde im Jahr 2020 kein Atelierplatz vergeben. Dafür werde im kommenden Jahr ein Platz im Zentralschweizer Atelier in New York für das Jahr 2023 ausgeschrieben.