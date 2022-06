Kunstprojekt Alte Kirche in Göschenen wird als neuer Kulturraum wieder belebt Das Künstlerduo Chalet 5 hat mit der Gemeinde ein neues Kunstprojekt gestartet. Die erste Ausstellung sehen die beiden als Initialzündung für weitere künstlerische Taten. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 22.06.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Karin Wälchli und Guido Reichlin laden in die Ur(i)hütte ein. Bild: Markus Zwyssig (Göschenen, 20. Juni 2022)

Guido Reichlin und Karin Wälchli haben sich als Chalet 5 in der Kunstszene einen Namen geschaffen. Seit fünf Jahren lebt das Künstlerduo in Göschenen. Zusammen mit dem Gemeindepräsidenten Peter Tresch-Gimmel und der Gemeindeschreiberin Carolin Mazzolini-Regli bilden sie die neu aufgestellte Kunst- und Kulturkommission von Göschenen. Im September 2021 haben Chalet 5 nach einer Anfrage des Gemeindepräsidenten Projektideen für den Bereich Kunst/Kultur in der alten Kirche Göschenen erarbeitet und für die nächsten drei Jahre skizziert. Für das laufende Jahr sind diese bereits vertieft ausgearbeitet und ein entsprechendes Konzept liegt vor.

Als die Gemeindeversammlung Ende November 2021 das vorgeschlagene Budget der Kunstkommission gesprochen hat, war der Weg frei für Karin Wälchli und Guido Reichlin. Sie bekamen grünes Licht, ihr Projekt «Ur(i)hütte» in Angriff zu nehmen. Am Samstag findet nun die Vernissage der Ausstellung «Gruss aus Göschenen» statt.

Aus vorgefundenen Materialien angefertigt

Guido Reichlin und Karin Wälchli sind ein paar Tage vor der Vernissage noch mit letzten Arbeiten in der alten Kirche beschäftigt. In der Mitte des einstigen Kirchenschiffs steht das Gerippe einer massiven Hütte aus Holz. Diese wurde aus Materialien gebaut, welche das Künstlerduo in der Umgebung gefunden hat. «Die Kunstinstallation soll künftig Bühne, Schauplatz und Plattform für ganz verschiedene Ausstellungsinhalte sein. Sie kann für Ausstellungen an- und umgebaut werden», erklärt Guido Reichlin. Momentan sind darin Modelle von Urhütten zu sehen, die von Andermatter Schulkindern in kleinen Teams an zwei Projekttagen geschaffen worden sind. Die 40 Mädchen und Buben besuchen zurzeit in Göschenen die Schule, weil in Andermatt das Schulhaus saniert wird.

Auf das Thema Hütten ist das Künstlerduo gekommen, weil es in Recherchen herausgefunden hat, dass der Ortsname historisch häufig gedeutet wurde, und zwar meistens im Sinne von «Hütte». Aus der Urhütte am Nordeingang in die Schöllenen wurde nun bei Chalet 5 die Ur(i)hütte.

Getrocknete Schwemmholzstämme mit Flurnamenschildern

Im vorderen Teil der Kirche steht eine grosse Installation, die das Künstlerduo aus getrockneten Schwemmholzstämmen gebaut hat. Bestückt ist diese mit kleinen Tafeln aus Arvenholz, auf denen Flurnamen stehen. Angefertigt hat diese der 83-jährige Waldemar Mattli aus der Göscheneralp. Er war während 50 Jahren auf der Jagd im Tal, hat dabei die Flurnamen gesammelt und in einem Album zusammengetragen. Die Flurnamensschilder sind im Tal überall zu entdecken.

Karin Wälchli und Guido Reichlin mit der Installation aus getrockneten Schwemmhölzern und mit Flurnamensschildern von Waldemar Mattli. Bild: Markus Zwyssig (Göschenen, 20. Juni 2022)

Unter dem Titel «Yysers Geschänä» hat das Künstlerduo einen Kunst- und Postkartenwettbewerb gestartet. Die Bevölkerung wurde eingeladen, ihren ganz persönlichen Blick auf Göschenen zu zeigen. Von alten Aufnahmen bis zum aktuellen Schnappschuss, von Kinderzeichnungen bis hin zu Modellen von Göschenen aus Holz, Stein und Moos gibt es in der alten Kirche einiges zu sehen. Eine Jury und auch das Publikum sind eingeladen, ihre Lieblingsstücke zu benennen. Mit den zwölf beliebtesten Motiven soll eine Postkartenserie entstehen. Diese soll ab September erhältlich sein.

Mit den Mitteln der Kunst eine Dynamik aufbauen, die ins Positive führt

Das Pilotprojekt Ur(i)hütte wird von Gemeinde, Kanton und Korporation sowie zahlreichen Stiftungen finanziell unterstützt. «Die erste Ausstellung soll eine Initialzündung für weitere künstlerische Taten sein», so Guido Reichlin. Aktuelle Themen gibt es viele in Göschenen. So ist der Bau der zweiten Röhre am Gotthard im Dorf mit Ängsten und Sorgen verbunden. Trotzdem: «Die zweite Röhre wird nun mal gebaut, das ist eine Tatsache. Wichtig ist uns, einen Dialog mit dem Astra zu führen», sagt Guido Reichlin. Die Gemeinde sei sehr gefordert. «Wir müssen sagen, was nicht stimmt. Wichtig ist es aber auch, gemeinsam einen Weg zu finden.»

Den Ängsten und Klagen der Bevölkerung wollen die beiden etwas entgegenstellen. «Es gibt in Göschenen und in der Göscheneralp auch viel Schönes», sagt Karin Wälchli. «Auf die Spannungsfelder und auf die Wurzeln wollen wir aufmerksam machen und mit den Mitteln der Kunst eine andere Dynamik aufbauen, die ins Positive lenkt.»

Vernissage mit Alphornklängen Die Vernissage in der alten Kirche in Göschenen findet am kommenden Samstag, 25. Juni, ab 17 Uhr statt. Zur Begrüssung sprechen Gemeindepräsident Peter Tresch-Gimmel, Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg und das Künstlerduo Karin Wälchli und Guido Reichlin von Chalet 5. Es spielt das Alphornquartett Tyyfelstei. Ab 18 Uhr wird ein vom Verein Tourismus Göschenen-Göscheneralp offerierter Apéro serviert. Die Ausstellung ist am Sonntag, 26. Juni, von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Hinweis: Die Ausstellung dauert bis Ende September. Sie ist jeweils am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung zugänglich. mail@urihuette.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen