Hochwasser im Kanton Uri

Lage vor dem Wochenende Hochwasser in Uri: Es ist nochmals Geduld gefragt Die Situation beruhigt sich weiter, doch in Ufernähe ist das Hochwasser noch nicht überstanden. Die Einsatzkräfte können aber bisher zufrieden sein. Florian Arnold 16.07.2021, 19.25 Uhr

Uri kann langsam aber sicher aufatmen. Die Hochwassersituation hat sich in den weitesten Teilen des Kantons gestern weiter entspannt – kritisch blieb es aber am Ufer des Urnersees. Der Pegelstand des Sees ist weiter angestiegen, lag am Freitag aber noch rund 30 Zentimeter unter jenem des Hochwassers 2005. So gingen denn auch bei der Kantonspolizei hauptsächlich Meldungen aus den Gemeinden Seedorf und Flüelen wegen der Wassereinbrüche in Gebäude ein. In diesen beiden Gemeinden stehen auch die Feuerwehren im Einsatz. «Zur Entlastung der Feuerwehrleute konnte der Zivilschutz eingesetzt werden», erklärt Polizeisprecher Gusti Planzer. Damit bleibe die Durchhaltefähigkeit der Einsatzkräfte gewährleistet.

Die Feuerwehr Flüelen steht im Dauereinsatz. Bild: Elias Bricker (Flüelen, 16. Juli 2021) Die Strasse Richtung Dorf ist voll mit Wasser. Bild: Elias Bricker (Flüelen, 16. Juli 2021) In Flüelen stehen diverse Keller unter Wasser. Bild: Elias Bricker (Flüelen, 16. Juli 2021) Die Strasse durchs Dorf ist zurzeit gesperrt. Bild: Elias Bricker (Flüelen, 16. Juli 2021) Flüelen ist stark vom Hochwasser betroffen. Elias Bricker / Urner Zeitung

Grosse Erfahrung mit Naturereignissen

Allgemein stellt Planzer den Einsatzkräften ein sehr gutes Zeugnis aus. «Sie waren stark gefordert, packten an und zeigten viel Ausdauer.» Es seien immer genügend Leute einsetzbar gewesen. «Wir hatten eine gute Zusammenarbeit innerhalb des Kantons und auch unter den verschiedensten Direktionen, Gemeinden und Feuerwehren», so Planzer.

«Im Kanton Uri hat man sicherlich grosse Erfahrung im Umgang mit Naturereignissen.»

Die Zahnräder würden sehr gut ineinandergreifen. «Man kennt einander, die Leute verfügen über viel Wissen und es bestehen kurze Entscheidungswege.» Das sorge für eine effiziente Zusammenarbeit.

Daneben glaubt Planzer, dass sich die Urner Bevölkerung auch privat mit Naturereignissen gut arrangiere. «Sehr viele sind mit eigenen Mitteln ausgerüstet. Die Feuerwehr wurde vielfach erst dann gerufen, wenn die eigene Pumpe ausfiel oder nicht genügend Leistung erbringen konnte.» Planzer glaubt: «Die Urner sind krisenerprobt, was sicherlich auch hilft in der Situation.» Auch hier helfe man sich unbürokratisch gegenseitig aus.

Überschwemmung in Seedorf. Anian Heierli (Seedorf, 15. Juli 2021)

Axensperrung kam genügend spät

Für einen leichten Schreckmoment sorgte die Sperrung der Axenstrasse. In der Nacht auf Freitag schlug die Anlage im Gumpisch Alarm, sodass die Strasse vorsorglich gesperrt wurde. Um 10.30 Uhr konnte wieder grünes Licht erteilt werden. Die Zuständigkeit liegt dabei nicht bei der Urner Polizei sondern beim Bundesamt für Strassen (Astra). «Auch die Abläufe am Axen sind mittlerweile sehr eingespielt», sagt Polizeisprecher Planzer. «Wir hatten insofern Glück, als dass die Sperrung nicht am Dienstag erfolgte, als wir die A2 schliessen mussten», so Planzer.

«Die Wassermassen zwangen uns, die Autobahn zu räumen. Um die Verbindungen nach Norden zu gewähren, hätten wir uns wohl ein Spezialszenario ausdenken müssen.»

Davon blieben die Einsatzkräfte aber verschont.

Am Wochenende geht die Kantonspolizei von einer weiteren Entschärfung der Lage aus. Bis jetzt ist der Kanton Uri von grossen Sturz- und Rutschereignissen verschont geblieben. Es kam zu einzelnen kleinen Ereignissen, die jedoch das Siedlungsgebiet und die Hauptverkehrsachsen nicht getroffen haben. «

Die Wetterprognosen stehen gut. Jetzt können schon erste Aufräumarbeiten in Angriff genommen werden», sagt Planzer. Er ist sich aber auch bewusst:

«Bis das Wasser aus vielen Gebäuden komplett entwichen ist, dauert es sicherlich Tage. Nun ist also Geduld gefragt.»