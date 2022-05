Institut Kulturen der Alpen: Leiter spricht über Online-Magazin

Lancierung «Das Online-Magazin eröffnet einen Einblick in unsere Forschung» Das Institut Kulturen der Alpen gibt neu ein Magazin heraus. Leiter Boris Previsic sagt, wieso. 08.05.2022, 11.36 Uhr

Boris Previsic, das Urner Institut «Kulturen der Alpen» lanciert ein eigenes Online-Magazin, weshalb?

Boris Previsic, Direktor des Urner Instituts «Kulturen der Alpen». PD

Boris Previsic: Seit der Aufnahme unserer Tätigkeit in Altdorf vor zwei Jahren werden wir von einer nationalen und internationalen Community der Alpen- und Gebirgsforschung, aber auch von Praktikerinnen und Praktikern vor Ort immer intensiver wahrgenommen. Umso öfter werden wir kontaktiert und stehen im Austausch mit Forschenden und Institutionen, die mit dem Institut in unterschiedlichen Formen assoziiert sind und ihren inhaltlichen Beitrag zu unseren Forschungsfeldern leisten, namentlich in den Sektoren Energie, Landwirtschaft und Tourismus. Das Online-Magazin eröffnet nun einen Einblick in diese vielfältige Forschung und Erfahrung, indem es anschaulich und ansprechbar wichtige Inhalte des Alpenraums vermittelt.

Klimawandel, Naturschutz, Over-Tourismus, Zweitwohnungsgesetz, Brain-Drain und Grossraubtiere: Der Alpenraum kämpft mit vielerlei Herausforderungen. Hat er als Lebensraum überhaupt eine Zukunft?

Und wie! Gerade weil die Herausforderungen im Alpenraum schneller als anderswo sichtbar werden, werden sie letztlich auch besser bewältigt. Wenn die Herausforderungen als Chancen gepackt werden, um sich regional und überregional zu positionieren, bieten die Alpen auch ein Modell für andere Regionen, wie mit so genannten Megatrends klug umgegangen werden kann. Aber dazu braucht es eine Grundlagenforschung an den Schnittflächen zwischen verschiedenen Disziplinen und Fragestellungen. Es braucht ein Denken, das Erkenntnisse aus der Praxis ernst nimmt und sie wiederum in einen grösseren Zusammenhang stellt.

Somit kann die Plattform «Syntopia Alpina» Antworten auf die aktuellen Herausforderungen des Alpenraums geben.

Wir bleiben bescheiden: Mit «Syntopia Alpina» leisten wir einen Beitrag, dass unsere Alpen – und vielleicht auch unser Land – weiterhin lebenswert bleiben.

Warum eigentlich der Name «Syntopia Alpina»?

Es handelt sich dabei um eine neue Wortschöpfung, die ich mir aus dem Altgriechischem zusammengezimmert habe. Wir kennen alle Wörter mit «syn» oder «sym» wie Synergie oder sympathisch. Diese Vorsilbe bedeutet nichts anderes als miteinander oder zusammen, während «Topos» auf den Ort hinweist. Somit geht unser Online-Magazin davon aus, dass der Alpenraum einen Ort darstellt, in dem wir zusammen an einem Strick ziehen, dafür zusammenkommen, uns austauschen und auch verschiedene Lebensbereiche und Wirtschaftssektoren zusammendenken. (PD)