Uri: 40-Jähriger wegen Kinderporno-Konsum verurteilt

Landgericht Uri 40-jähriger Urner hat Kinderpornos konsumiert – jetzt wurde er verurteilt Der Mann ist geständig und akzeptiert die bedingte Freiheitsstrafe von 13 Monaten und die Busse von 500 Franken. Markus Zwyssig 10.08.2021, 17.55 Uhr

Die Bilder und Videos, die sich der 40-jährige Urner angeschaut hat, müssen abscheulich gewesen sein. Massenweise ging es dabei um sexuelle Handlungen mit Kindern und um zum Teil massive Gewalt unter Erwachsenen. Zudem hat der Mann sich in einschlägigen Foren im Darknet sehr verwerflich zu den gezeigten Aufnahmen geäussert. Rund 10'000 strafrechtlich relevante Bild- und Videodateien hat er in der Zeit vom Oktober 2018 bis zum Mai 2019 aus dem Internet heruntergeladen und gespeichert. Zudem hat er selber auch ebenfalls strafrechtlich relevante Dateien ins Netz hochgeladen.

139 Gramm Marihuana beschlagnahmt

Zur Last gelegt werden dem Angeklagten auch Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz. So wird ihm vorgeworfen, über mehrere Jahre lang regelmässig am Abend bei sich zu Hause einen Joint geraucht zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung im Mai 2019 war er im Besitz von 139 Gramm Marihuana. Dieses diente ihm zum Eigenkonsum, wurde beschlagnahmt und wird nun vernichtet.

Der Angeklagte entschuldigte sich vor dem Landgericht Uri am Dienstag bei den Leuten, die sich im Laufe der Untersuchungen all die Bilder und Videos anschauen mussten. Er sagte:

«Ich schäme mich dafür.»

Die Gerichtsverhandlung sieht er als Chance für sein zukünftiges Leben. Mit dem Urteil wolle er ein unschönes Kapitel abschliessen.

Der Angeklagte ist geständig. Er anerkennt den Sachverhalt. Daher kam es am Dienstag vor dem Landgericht Uri zu einem abgekürzten Verfahren. Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wird zum Urteil erhoben. Dieses wurde nach einer kurzen Pause mündlich verlesen.

Der Angeklagte wird zu einer Freiheitsstrafe von 13 Monaten verurteilt. Die Freiheitsstrafe wird bedingt ausgesprochen bei einer Probezeit von zwei Jahren. Zusätzlich muss der Mann eine Busse von 500 Franken bezahlen. Übernehmen muss der Verurteilte auch Gerichts- und Verfahrenskosten von mehr als 12'600 Franken.

Ausgesprochen wird auch ein lebenslängliches Berufsverbot. Das heisst, dass ihm in Zukunft jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, untersagt wird.

Kinder müssen ein Leben lang unter verwerflichen Handlungen leiden

Philipp Arnold, Landgerichtspräsident II, redete dem 40-jährigen Urner nach dem Verlesen des Urteils ins Gewissen. Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft mussten auch die Richter sich das verbotene Material anschauen. Arnold zeigte sich überzeugt, dass die in die verwerflichen Handlungen involvierten, zum Teil noch sehr jungen Kinder ein Leben lang unter den Folgen der Taten leiden müssen. Der Angeklagte habe in den Befragungen alles als «rein virtuell» abgetan. Richter Arnold meinte jedoch dazu:

«Für die betroffenen Kinder sind die Handlungen brutale Realität.»

Philipp Arnold gab abschliessend der Hoffnung Ausdruck, dass das Urteil Wirkung zeige und der Verurteilte in Zukunft die Finger von solchen Bildern und Themen lasse.