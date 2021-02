Landgericht Uri Angeklagt wegen Tierquälerei – Landwirt schickte verletzte Kuh zur Schlachtbank Die Urner Staatsanwaltschaft klagt einen Bauern wegen Tierquälerei und Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz an. Der Beschuldigte hält vor Gericht dagegen und fordert einen Freispruch. Anian Heierli 09.02.2021, 18.36 Uhr

Die Vorwürfe sind happig: Am Dienstag verantwortete sich ein Landwirt vor dem Landgericht Uri wegen fahrlässiger Tierquälerei und fahrlässiger Widerhandlung gegen das Lebensmittelgesetz. Das Urteil steht noch aus. Es gilt die Unschuldsvermutung. Der Angeklagte will nichts falsch gemacht haben. Sein Verteidiger fordert einen Freispruch.

Verletzte Kuh nicht als solche deklariert

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Landwirt vor, er habe eine verletzte Kuh nicht als solche deklariert und mit einem Transporter zum Metzger geschickt, anstatt das Tier vorzeitig notfallmässig zu schlachten oder es zu behandeln. Dies habe er aber nicht absichtlich gemacht, sondern aus «pflichtwidriger Unvorsichtigkeit».

Der beschuldigte Landwirt verarztete die abgerissene Klaue selbst (Symbolbild). Keystone

Laut Strafbefehl passierte Folgendes: Am Samstag, 28. Juli 2018, riss sich die Kuh des beschuldigten Landwirts auf einer Urner Bergweide vorne links eine Klaue ab. Der Bauer brachte das Tier daraufhin vorsichtig zum nahe gelegenen Stall. Am Abend des nächsten Tags führte er die Kuh dann talwärts zum Hof. Parallel dazu kontaktierte er einen Viehhändler und schilderte diesem den Vorfall. Die beiden vereinbarten, dass der Händler die verletzte Kuh am Dienstag zum Schlachter bringt.

Der Viehhändler brachte das Tier aber nicht direkt zum Schlachter, sondern zuerst auf einen Viehmarkt im Kanton Luzern. Gemäss einem Vermerk auf dem Begleitdokument habe der Landwirt davon gewusst, heisst es im Strafbefehl. Auf dem Markt fiel auf, dass der Kuh vorne links eine Klaue fehlt. Hinzu kommt, dass der Landwirt sein Tier auf dem Begleitdokument zuvor als «nicht verletzt» markiert hatte.

Laut Anklage erlitt das Tier unnötig Schmerzen

Die Staatsanwaltschaft entschuldigte sich für die Verhandlung, hält aber im Strafbefehl fest:

«Die beschuldigte Person liess das Tier bis Dienstagmorgen unnötig Schmerzen leiden, bevor es vom Tierhändler abgeholt wurde.»

Der Angeklagte hält an der Verhandlung dagegen. Er sagt dem Gericht: «Ich hatte das Gefühl, ich mache alles richtig.» Bei seiner Befragung wird zudem klar, dass er die Verletzung nicht vertuschen wollte. So verarztete er die Kuh selbst, bevor er den Viehhändler anrief. Er säuberte die abgerissene Klaue, verband diese und brachte einen Entlastungsklotz an. «Das habe ich in der Bauernschule gelernt», so der Angeklagte. Der angelegte Verband stach dann auch am Viehmarkt ins Auge, wodurch die Verletzung überhaupt erst erkannt wurde.

Bauer: «Hätte man die Kuh besser erschossen?»

Der Landwirt rechtfertigt sich: «Das Tier hatte kein Fieber und es blutete nicht. Ich war der Meinung, es ist nicht krank.» Deshalb habe er das entsprechende Kreuz auf dem Formular nicht gemacht. In seinem Schlusswort fragt er:

«Hätte man die Kuh besser erschossen und den Kadaver weggeworfen? Ich bin so erzogen worden, dass man nichts wegwirft, was nicht weggeworfen werden muss.»

Sein Verteidiger hält sich kurz. Es sei keine Tierquälerei, weil die Kuh nicht gelitten habe. «Mein Klient versorgte sie bestmöglich.» Zudem sieht er in einem falschen Kreuz kein Verstoss gegen das Lebensmittelgesetz.

Die Staatsanwaltschaft fordert eine Busse von 462.50 Franken sowie eine bedingte Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu 70 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren. Das Urteil folgt in den nächsten Tagen.