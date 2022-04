Betrügerin in Uri zu 28 Monaten verurteilt

Landgericht Uri Betrügerin muss 28 Monate ins Gefängnis Sie spielte mit der Hilfsbereitschaft von mehreren Personen und erbeutete so mehr als eine Viertelmillion Franken. Das Gericht hat sie nun in allen Anklagepunkten schuldiggesprochen. Florian Arnold 15.04.2022, 21.06 Uhr

Das Landgericht Uri hat eine 31-jährige Frau zu 28 Monaten unbedingt verurteilt. Die Frau hatte seit 2009 mehrere Personen an verschiedenen Ortschaften in der Deutschschweiz betrogen – auch in Uri. Sie spielte jeweils eine finanzielle und gesundheitliche Notlage vor. Die Opfer überliessen der Frau aus Hilfsbereitschaft mehr als eine Viertelmillion Franken (die «Urner Zeitung» berichtete). Die Frau war an der Verhandlung zwei Tage vor der Urteilsverkündung teilweise geständig. Das Landgericht rechnet ihr nun aber auch jene Delikte an, welche sie bestritten hatte.