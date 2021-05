Landgericht Uri Mann wegen Kinderporno-Konsum verurteilt: «Nicht nachvollziehbar, was mich geritten hat» Tausende illegale Pornobilder und -filme hat sich ein Mann auf seine Handys heruntergeladen. Vor dem Urner Landgericht bat er um Entschuldigung für sein Verhalten und akzeptierte seine Strafe. Lucien Rahm 18.05.2021, 17.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Die Bilder, die sich in diesem grauen Ordner befinden, die sind verstörend», sagte der Landgerichtspräsident zum Schluss der Verhandlung zum Beschuldigten, bezugnehmend auf einen Aktenordner, der sich auf seinem Pult befand. Das körperliche und seelische Leid, das den gezeigten Kindern widerfahren sein müsse, werde sie wohl ihr Leben lang begleiten. Er hoffe daher sehr, dass der Beschuldigte seine Lehren aus der ganzen Angelegenheit gezogen habe, so der Richter.

Von den verstörenden Bildern und Videos hatte sich der Mann etwa 4400 auf seine beiden Handys heruntergeladen – so viele wurden jedenfalls darauf gefunden, als die Polizei die Geräte vor zwei Jahren bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmte. Der Mann, der aus einem anderen Kanton stammt und in Uri im Tatzeitraum eine Zweitwohnung hatte, lud sich die Darstellungen über vier Jahre hinweg herunter. Darauf zu sehen sind sexuelle Handlungen mit Minderjährigen sowie teilweise auch mit Tieren. Deren Besitz und Konsum ist strafbar.

Eigentlich ein gutes Verhältnis zu Kindern

«Es tut mir einfach leid», beteuerte der Mann in den Fünfzigern vor dem Landgericht, wo sein Fall am Dienstag im sogenannten abgekürzten Verfahren behandelt wurde. «Es ist für mich nicht nachvollziehbar, was mich geritten hat.» Für ihn sei wichtig, dass er nie selber gegenüber Minderjährigen übergriffig geworden sei. Gegenüber dem Gerichtspräsidenten sagte er:

«Das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich hoffe, dass man mir das auch glaubt.»

In den vergangenen Monaten habe er sich ausführlich mit dem Thema Pädophilie auseinandergesetzt. Er habe eigentlich ein gutes Verhältnis zu Kindern und wisse nicht, warum er sich Kinderpornografie angeschaut habe. «Ich bitte um Entschuldigung.»

Der Mann zeigte sich komplett geständig und fand auch die Strafe in Ordnung, auf welche er sich im Vorfeld mit der Staatsanwältin geeinigt hatte. Auch das Landgericht hielt das Strafmass für angemessen. Verurteilt wurde der Mann somit wegen mehrfacher Verstösse gegen den Pornografie-Strafartikel zu neun Monaten bedingter Freiheitsstrafe sowie zu einer Busse von 5000 Franken, die er bezahlen muss. Aber auch die dreimal so hohen Verfahrenskosten – darunter ein Gutachten zur Auswertung der beschlagnahmten Datenträger in der Höhe von 11'000 Franken – muss der Mann tragen. Ausserdem wird er mit einem lebenslangen Verbot für berufliche oder andere organisierte Tätigkeiten belegt, bei denen er regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen hätte.