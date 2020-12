Landgericht Uri Keine Beweise: Zwei Somalier werden vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen Zwei Männer waren beschuldigt worden, nacheinander eine Frau vergewaltigt zu haben. Das Gericht spricht sie mangels Beweis frei. Der Fall kostet den Staat über 100'000 Franken. Florian Arnold 28.12.2020, 16.04 Uhr

Das Landgericht Uri hat zwei Männer vom Vorwurf freigesprochen, eine Frau vergewaltigt zu haben. Bei allen drei Involvierten handelte es sich um Staatsangehörige Somalias. Die Frau hatte sich offenbar auf der Durchreise durch die Schweiz befunden. Sie hatte angegeben, von den beiden Männern unter einem Vorwand in eine Wohnung gelockt worden zu sein. Dort habe sie zuerst der eine Mann zum ungeschützten Geschlechtsverkehr gezwungen, und später der zweite, der ein Kondom getragen habe.

Jener Somalier, der als erster vor Gericht erscheinen musste, hatte nicht abgestritten, mit der Frau Sex gehabt zu haben. Dies sei jedoch einvernehmlich passiert. Die Beschuldigung einer Vergewaltigung hatte er als Komplott dargestellt. Denn die Frau gehöre einem anderen Clan an als er. Der Verteidiger hatte auf diverse Widersprüche hingewiesen, in die sich die Frau bei der polizeilichen Einvernahme verstrickt habe. So machte diese etwa mehrere unterschiedliche Angaben zu ihrem Alter. Der Verteidiger vermutete dahinter eine Taktik, um von einem vereinfachten Asylverfahren profitieren zu können. Die Frau befindet sich heute mutmasslich in Deutschland, ihre Rechtsvertreterin vor Gericht hat keinen Kontakt mehr zu ihr.

Beschuldigte erhalten Genugtuung

Zur Komplott-Theorie nimmt das Gericht im nun vorliegenden Dispositiv des Urteils keine Stellung. Der Freispruch erfolgt mangels Beweis. Der eine Mann erhält nun eine Genugtuung von 7100 Franken – dies als Entschädigung für die Untersuchungshaft. Auch der zweite Beschuldigte wird freigesprochen. Er erhält 9600 Franken Genugtuung.

Insgesamt kostet der Fall den Staat über 100'000 Franken. Denn zu tragen gilt es zudem Anwaltskosten von rund 64'000 Franken und Verfahrenskosten von 31'000 Franken.

Die Rechtsmittelfrist ist noch nicht vorüber. Das Urteil kann somit noch weitergezogen werden. Die Staatsanwaltschaft war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.