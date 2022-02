Landgericht Uri: Martin Christen stellt sich zur Wahl

LANDGERICHT URI Martin Christen will als Richter eine junge Sichtweise ins Gremium einbringen Bei der Ersatzwahl eines Richters ins Landgericht Uri tritt der 30-jährige Martin Christen gegen den 61-jährigen Thomas Ziegler an. Dass Martin Christen in seiner neuen Heimat noch nicht so vernetzt ist, empfindet er nicht nur als Nach-, sondern auch als Vorteil. Carmen Epp Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Martin Christen – im Bild vor dem Gerichtsgebäude in Altdorf – ist im Kanton Uri noch nicht so bekannt. Bild: Urs Hanhart (1. Februar 2022)

Am 13. Februar stehen für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Uri ohne Ursern (Andermatt, Hospental und Realp) Ersatzwahlen ins Landgericht Uri an.

Nachdem mit Hansruedi Küttel ein Vertreter ihrer Partei den Rücktritt als Landrichter bekanntgegeben hatte, galt es für die SVP Uri, eine Ersatzkandidatin oder einen Ersatzkandidaten zur Wahl zu stellen. Fündig wurde die Partei in Martin Christen. Der 30-Jährige wurde am Parteitag vom 13. Januar als Landrichterkandidat nominiert.

Martin Christen arbeitete nach seiner Ausbildung zum Bäcker-Konditor in Stans weitere zehn Jahre auf dem Beruf – zunächst als Mitarbeiter, die letzten vier Jahre als Leiter einer Abteilung mit sechs Mitarbeitenden. Nachdem sein Arbeitgeber den Standort aufgeben musste, packte Martin Christen 2020 die Chance, um in eine andere Branche zu wechseln. Seither arbeitet er als Verkaufsberater in einem Möbelgeschäft im Kanton Luzern, in dem er ausserdem die Lernenden betreut und im internen Talent-Pool für eine dereinstige Führungsposition gehandelt wird.

Erst seit zwei Jahren im Kanton Uri wohnhaft

Im Kanton Uri war Martin Christen bis zu seiner Nomination als Landgerichtskandidat ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Das kommt nicht von ungefähr. Der 30-Jährige ist in Ennetbürgen aufgewachsen und zog erst vor zwei Jahren nach Altdorf – der Liebe wegen. Mit dem Umzug in den Kanton Uri folgte auch die Mitgliedschaft in der SVP. «Die Partei vertritt über alles gesehen meine Einstellungen am ehesten», erklärt er. Und als er Ende 2021 für das Landrichteramt angefragt wurde, war sein Interesse geweckt.

Seine geringe Bekanntheit im Kanton habe sowohl Nach- als auch Vorteile. «Für den Wahlkampf wäre es natürlich schon besser, wenn man mich kennen würde und ich besser vernetzt wäre», sagt Martin Christen. «Für die Arbeit als Landrichter jedoch sehe ich darin eigentlich nur Vorteile.» So falle es wohl einiges leichter, einen Gerichtsfall neutral und unvoreingenommen zu beurteilen, wenn man nicht jeden zweiten Angeklagten direkt oder über Umwege kennt. «Vernetzt zu sein, kann im Falle eines Richteramts auch Gefahren bergen.»

Ausserdem täte es dem Richtergremium gut, wenn verschiedene Altersgruppen vertreten wären. So will Martin Christen mit seinen 30 Jahren die Sichtweise von Jungen ins Landgericht bringen.

«Gerade bei jüngeren Angeklagten oder bei einzelnen Themen ist es gut, wenn sich zumindest ein Teil des Richtergremiums auch altersmässig hineinversetzen kann.»

Zwar habe er bisher keine Erfahrungen im Umgang mit Gerichtsakten, sagt Martin Christen. In seiner beruflichen Laufbahn habe er jedoch bewiesen, dass er gerne Neues dazulerne und bereit sei, sich in ihm unbekannte Themen zu vertiefen. «Das würde ich als Landrichter genau so gewissenhaft handhaben.»

Für Gerichtsprozesse würde er frei nehmen

Im Falle einer Wahl würde er sein berufliches Pensum nicht reduzieren. Trotzdem ist Martin Christen überzeugt, genug Zeit zu haben für seine Verpflichtungen als Landrichter. Da er sowieso jeweils samstags arbeite, könne er einen Werktag pro Woche für Verhandlungen einplanen, für längere Prozesse würde er freinehmen. «Ich habe das entsprechend mit meinem Arbeitgeber besprochen. Er steht voll und ganz hinter mir.» Und fürs Aktenstudium nehme er sich gerne Zeit am Feierabend oder an freien Tagen.

Mit seiner gewissenhaften, sachlichen und auch diskreten Art sei er fürs Richteramt geeignet, sagt Martin Christen. «Ausserdem bin ich ein Mensch, der die Ruhe bewahren kann und sich nicht beeinflussen lässt. Das dürfte gerade bei Prozessen von grossem öffentlichem Interesse sehr wichtig sein.»

