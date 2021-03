Landgericht Uri Mitarbeiterin soll 27'000 Franken entwendet haben Die Urner Staatsanwaltschaft wirft einer ehemaligen stellvertretenden Filialleiterin eines Grossverteilers mehrfachen Diebstahl vor. Die Verteidigerin fordert Freispruch. Markus Zwyssig 09.03.2021, 17.01 Uhr

Die 42-jährige Frau aus Serbien beteuerte am Dienstag bei der Gerichtsverhandlung sichtlich bewegt ihre Unschuld. «Ich habe das Geld nicht genommen und würde das auch nie machen», sagte sie vor dem Landgerichtspräsidenten II als Einzelrichter. Sich an Details von damals zu erinnern, fällt ihr schwer. Die ihr zur Last gelegten Diebstähle in einer Urner Filiale eines Grossverteilers liegen denn auch schon mehr als 7 Jahre zurück.