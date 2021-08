Landgericht Uri Moldawier wird zu 5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt Die Liste der Tatorte und des erbeuteten Diebesguts ist lang. Die nun dafür kassierte Strafe hat der Mann aber bald schon abgesessen. Markus Zwyssig 10.08.2021, 17.47 Uhr

Zwei Polizisten begleiteten den in Handschellen vorgeführten 28-jährigen Moldawier am Dienstag zur Gerichtsverhandlung. Der Angeklagte befindet sich bereits sei Dezember 2017 im vorzeitigen Strafvollzug. In einem abgekürzten Verfahren wurde er vom Landgericht Uri zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren verurteilt. Zur Last gelegt werden ihm gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl, mehrfache Sachbeschädigung, mehrfacher Hausfriedensbruch sowie mehrfache Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz.