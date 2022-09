Landgericht Uri Pädophilie vor Gericht: 22-Jähriger hatte Geschlechtsverkehr mit einer Zwölfjährigen Die beiden lebten gemäss Angaben des Mannes in einer Liebesbeziehung. Am Dienstag zeigte sich dieser vor Gericht geständig. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 27.09.2022, 17.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der 24-jährige Mann, der sich am Dienstag vor dem Landgericht Uri zu verantworten hatte, war angeklagt, strafbare Pornografie im Internet heruntergeladen zu haben. Auf den Bildern waren gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft sexuelle Handlungen mit minderjährigen Kindern oder mit Tieren zu sehen. Und: Dem Mann wird auch Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen vorgeworfen.

Zum Zeitpunkt der ihm zur Last gelegten Straftaten war der Mann 22 Jahre alt. Er war mit einer damals Zwölfjährigen eine Liebesbeziehung eingegangen. Bereits beim ersten Treffen der beiden im Sommer 2020 sowie im Laufe der Beziehung kam es wiederholt zu Zungenküssen. Im Herbst und Winter 2020 hatten die beiden mehrmals Geschlechtsverkehr.

Bilder mit kinderpornografischem Inhalt

Der Mann musste sich aber auch vor dem Landgericht verantworten, weil er pornografische Bilder, auf denen sexuelle Handlungen mit Tieren und sexuelle Handlungen mit Minderjährigen zu sehen sind, im Internet heruntergeladen hatte. Auf einem bei einer Hausdurchsuchung beim Angeklagten sichergestellten Notebook und einem Mobiltelefon konnten insgesamt 619 Bilder, auf welchen minderjährige Kinder nackt abgebildet sind, gesichert werden. Zwei dieser Bilder wiesen eindeutig kinderpornografischen Inhalt auf. Weiter hat der Angeklagte 26 Bilder, die sexuelle Handlungen mit Tieren zeigen, auf seine beiden sichergestellten Geräte heruntergeladen.

Nervös sei er, denn er sei das erste Mal vor Gericht, sagte der junge Mann am Dienstagmorgen vor dem Urner Landgericht. Er zeigte sich geständig. Die Verhandlung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die Journalisten konnten dabei sein, wurden jedoch angewiesen, dass in der Berichterstattung keine Rückschlüsse auf Personen und Örtlichkeiten gemacht werden können.

Die Beziehung mit der jungen Frau sei inzwischen beendet, sagte der Mann. Er sei sich bewusst gewesen, dass es strafbar sei, was sie gemacht hätten. «Aber beide wollten es», versicherte er. Die Zeit mit dem Mädchen hätte ihm gezeigt, wie man glücklich sein könne im Leben. Der Angeklagte arbeitet, lebt aber zusätzlich von einer IV-Rente.

Hohe Gefahr erneuter Straftaten

Die Staatsanwältin forderte für die sexuellen Handlungen mit einer Minderjährigen eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten. Für die konsumierte strafbare Pornografie plädierte sie auf 30 Tagessätze à 60 Franken. Die Strafe solle bedingt bei einer Probezeit von zwei Jahren ausgesprochen werden. Zusätzlich verlangte sie eine Busse von 3600 Franken.

Für die Staatsanwältin ist eine stationäre Massnahme zwingend notwendig. Auch sei ein lebenslängliches Kontaktverbot zu Minderjährigen auszusprechen. Sie sagt:

«Es besteht eine hohe Gefahr, dass der Angeklagte erneut Straftaten begeht, wenn er leichten Zugang zu jungen Mädchen hat, vor allem über Social Media.»

Verteidiger fordert ambulante Psychotherapie

Der Verteidiger hingegen plädierte auf eine bedingte Freiheitsstrafe von vier Monaten, bei einer Probezeit von zwei Jahren. Die therapeutische Massnahme sei ambulant anzuordnen. «Eine solche reisst den Mann nicht aus seinem Umfeld», so der Verteidiger. Aber auch eine ambulante Massnahme würde intensiv und lange dauern. Mit der Psychotherapie müssten neue Delikte verhindert werden. Ziel sei es, dass der Mann eine hohe Selbstkontrolle erreiche. Er müsse lernen, mit seiner psychischen Störung umzugehen. «Der Angeklagte weiss, was es geschlagen hat», so der Verteidiger. Das Damoklesschwert eines möglichen Gefängnisaufenthalts habe der Mann vor sich.

«Geschlechtsverkehr mit Kindern ist ein schweres Fehlverhalten», sagte der Verteidiger. Er führte aber aus, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich erfolgt sei. Zwischen Täter und Opfer habe es eine «gefühlsmässige Übereinstimmung» gegeben.

«Sie waren ein Liebespaar und intellektuell trotz des Altersunterschieds praktisch auf Augenhöhe.»

Das Mädchen habe körperlich und geistig reifer gewirkt, als es ihrem Alter entsprach. Weiter führte der Verteidiger an, der Angeklagte habe eine verminderte Auffassungsgabe und einen eher tiefen IQ. «Da die Beziehung nicht mehr besteht, ist die Gefahr eines Rückfalls nicht mehr so akut.»

Zum Schluss der Verhandlung meinte der Angeklagte bei seinem Recht am letzten Wort: «Ich hoffe auf eine Chance, dass ich mich bessern kann.»

Hinweis: Das Urteil wird den Parteien am Donnerstag mündlich eröffnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen