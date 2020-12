Landgericht Uri Zwei Männer werden der Vergewaltigung beschuldigt – oder war es das Komplott eines Clans? Zwei Migranten sollen eine Migrantin aus ihrem Heimatland in Uri vergewaltigt haben. Für die Verteidigung sind die Aussagen nicht glaubwürdig. Florian Arnold 14.12.2020, 17.53 Uhr

Zwei Somalier sollen in einer Wohnung in Uri eine somalische Frau vergewaltigt haben. Die Frau gibt an, sie sei unter einem Vorwand in die Wohnung gelockt worden und gewaltsam zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden – zuerst vom einen Mann ohne Kondom und später vom anderen Mann, der ein Präservativ benutzt habe. Der erste der beiden Angeklagten musste sich am Montag vor dem Landgericht Uri verantworten. Die Staatsanwaltschaft Uri beantragte für ihn eine Haftstrafe von 4 Jahren sowie eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 100 Franken. Zudem machte die Frau als Privatklägerin eine Genugtuung von 20'000 Franken geltend, welche die beiden Männer je hälftig begleichen sollen.

Der Beschuldigte beschrieb die Geschichte vor den Richtern am Montag anders. Ihm zufolge fand der Geschlechtsverkehr einvernehmlich statt. Er sei mit der Frau schon am Tag zusammen gewesen, man habe Fotos gemacht und später Wasserpfeife geraucht und sei schliesslich miteinander in ein anderes Dorf spaziert. Dort habe er von seinem Kollegen, dem zweiten Angeklagten, den Wohnungsschlüssel verlangt, um mit der Frau ungestört zu sein. Entgegen den polizeilichen Protokollen sagte der Mann vor Gericht, er habe mit der Frau nicht über Geschlechtsverkehr gesprochen, sie sei aber einverstanden gewesen, mit ihm alleine in die Wohnung zu kommen. Auf dem Bett sitzend hätten sie sich gegenseitig berührt und mehr als eine halbe Stunde lang zweimal Sex gehabt.

«Das Problem sind die Clans»

Was die Anschuldigungen der Frau betrifft, geht der Mann von einem Komplott aus: «Das Problem sind die Clans», erklärte er den Richtern. In Somalia rede man zwar eine Sprache, habe dieselbe Religion und dieselbe Kultur, aber die unterschiedlichen Clans würden das Land spalten. Man erkenne die Zugehörigkeit. Das mutmassliche Opfer stamme von einem anderen Clan als er.

Für den Verteidiger ist klar, dass die Frau sich durch eine falsche Anschuldigung Vorteile für ihr Asylverfahren verschaffen wolle. Dies zeige sich etwa in widersprüchlichen Angaben zu ihrem Alter. So gab die Frau an, sie sei erst 17-jährig, während Dokumente und andere Aussagen von ihr auf 20 respektive 24 schliessen liessen. Sie habe davon profitieren wollen, als Minderjährige bevorzugt behandelt zu werden. Auch was die Beschreibung des Tathergangs betreffe, habe die Frau mehrere Varianten ins Spiel gebracht. Selbst in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft sind Beschreibungen enthalten, die sich «eventuell» zugetragen haben sollen. Für die Verteidiger unhaltbar, darauf ein Urteil zu stützen.

Die Staatsanwältin sieht dies anders. «Das Opfer hat den Tathergang authentisch geschildert.» Die Widersprüche seien den sprachlichen Hindernissen geschuldet, aber auch dem Schockzustand der Frau nach der Vergewaltigung. Auch die Aussagen der Beschuldigten würden sich widersprechen, betonte sie. Das Opfer habe deutlich gemacht, dass es mit dem Geschlechtsverkehr nicht einverstanden war, indem es sich gewehrt habe.

Frau wurde mit 13 Jahren ein erstes Mal vergewaltigt

Die Rechtsvertreterin des mutmasslichen Opfers beschrieb die Vergangenheit der Frau: Mit 13 sei sie das erste Mal vergewaltigt worden, zwei Kinder habe sie wegen ungewollten Geschlechtsverkehrs geboren. Die sexuelle Gewalt sei ein Grund dafür gewesen, aus Somalia und dem Clansystem zu fliehen. «Sie glaubte, in ein Land geflüchtet zu sein, in dem sie keine Vergewaltigung fürchten muss.» Eine Opferhilfestelle habe ihr Anzeichen einer Traumatisierung attestiert. Wie es der Frau mittlerweile geht, konnte die Rechtsvertreterin nicht in Erfahrung bringen: Die Frau hat sich mittlerweile abgesetzt – vermutlich nach Deutschland.

In einem weiteren Punkt wird dem Mann vorgeworfen, einem Unbekannten illegal den Aufenthalt in seiner Wohnung gewährt zu haben und damit gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz verstossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft sieht den Tatbestand erfüllt. «Ich wollte ihm nur helfen», sagte der Angeklagte. Er habe den Mann gefragt, ob er sich habe registrieren lassen. Der Verteidiger betonte zudem, keine Privatperson sei dazu verpflichtet, die Papiere von Gästen zu überprüfen.

Der Verteidiger betonte, der Mann habe sich mittlerweile gut integriert und die Sprache gelernt. Der Mann selber sagte in seinem letzten Wort, es gehe ihm nicht darum, einer Strafe zu entkommen, sondern dass das Gericht seine Unschuld unterstreiche, damit ihn die somalische Gemeinschaft nicht weiter ächte.