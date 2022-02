Landgericht Uri: Thomas Ziegler stellt sich zur Wahl

LANDGERICHT URI Thomas Ziegler will bei der Richter-Wahl mit Erfahrung und Netzwerk punkten Bei der Ersatzwahl eines Richters ins Landgericht Uri tritt der 61-jährige Thomas Ziegler gegen den 30-jährigen Martin Christen an. Thomas Ziegler ist schon mehrmals in Erscheinung getreten - politisch, kulturell und gesellschaftlich. Carmen Epp Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Thomas Ziegler - hier vor dem Gerichtsgebäude in Altdorf - hat schon einige Ämter bekleidet. Bild: Urs Hanhart (1. Februar 2021)

Nachdem Hansruedi Küttel aus dem Landgericht Uri ausgetreten ist, schreiten am 13. Februar nun die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Uri ohne Ursern (Andermatt, Hospental und Realp) zur Ersatzwahl.

Da es einen SVP-Vertreter im Landgericht zu ersetzen gilt, wollte die Geschäftsleitung der FDP am Parteitag eigentlich turnusgemäss den Kandidaten der SVP unterstützen. Nach dem Gegenantrag von Landrat Georg Simmen entschieden sich die anwesenden Parteimitglieder jedoch mit 33 zu 5 Enthaltungen, mit Thomas Ziegler einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken.

Der heute 61-jährige Agronom bekleidete bis heute bereits verschiedene Ämter – politisch, gesellschaftlich und kulturell. So war Thomas Ziegler von 2000 bis 2006 Mitglied im Altdorfer Gemeinderat, Delegierter der Wasserkommission blieb er bis 2012. Zur selben Zeit sass er im Korporationsrat Uri. Ausserdem wirkte er im Vorstand der SAC Sektion Gotthard mit, vier Jahre als Vize-, dann vier Jahre als Präsident. Daneben organisierte er als OK-Präsident mehrere kulturelle Anlässe des Cäcilienvereins Altdorf wie etwa das Santa-Barbara-Konzert im Gotthard-Basistunnel anlässlich der Eröffnung der Neat 2016 sowie die Aufführung von Puccinis «Messa di Gloria» 2011 in der Kirche St.Martin in Altdorf. Er präsidiert zurzeit den Verein der Ehemaligen und Freunde der Kantonalen Mittelschule Uri.

Spannend, gemeinsam zu Lösungen beizutragen

Damit dürfte Thomas Ziegler beim Stimmvolk – zumindest in Altdorf, aber auch im restlichen Kanton – kein Unbekannter sein. Ist das sein Trumpf im Wahlkampf? «Gut möglich, dass man eher jemanden wählt, mit dem man schon geredet oder den man schon mal irgendwo gesehen hat», sagt Thomas Ziegler. «Mir zumindest geht es als Wähler jeweils so.» Ob er durch seine Erfahrung dem 30 Jahre jüngeren Gegenkandidaten viel voraushabe, könne er nicht beurteilen. «Dafür kenne ich ihn schlicht zu wenig.»

Thomas Ziegler betont, dass er nicht gegen jemanden antrete, sondern kandidiere, weil ihn das Amt an sich interessiert.

«Die Rechtsprechung ist neben der Regierung und dem Parlament ein Teil des Gesellschaftssystems, der einfach funktionieren muss. Dazu würde ich gerne aktiv beitragen.»

Er finde es spannend, in einem Gremium mitzuwirken, um gemeinsam zu Lösungen zu kommen, sagt Thomas Ziegler.

In seiner Tätigkeit als landwirtschaftlicher Berater sowie an der Bauernschule in Affoltern am Albis und später bis 2008 in Seedorf sei er immer wieder in Kontakt gekommen mit Boden- und Erbrechtsfragen in Zusammenhang mit Pachtschwierigkeiten. «Da habe ich – wenn auch im kleinen Rahmen – erfahren, was es braucht, um sich in rechtlichen Fragen zu finden.»

Genug Zeit für das Richteramt im Ruhestand

So hat Thomas Ziegler denn auch ein klares Bild davon, was einen guten Richter ausmacht: «Er muss sauber dokumentiert sein und Akten studieren. Ausserdem muss er genau zuhören und auch abwägen können.» Der Altdorfer ist überzeugt, diese Kriterien zu erfüllen – auch weil er ab April in den vorzeitigen Ruhestand tritt und damit Zeit für das Richteramt hat. Ausserdem bringe er die nötige Gelassenheit mit, einen Fall einzig aufgrund der Akten unaufgeregt anschauen zu können. «Gerade bei Gerichtsfällen, die von öffentlichem Interesse sind, muss man Ruhe bewahren können», sagt Thomas Ziegler. «Das traue ich mir zu.»

Dass er mit seiner Kandidatur einigen Wirbel in die Landrichterwahlen bringt, dessen ist sich Thomas Ziegler bewusst. Er verstehe zwar, dass dies gerade der SVP nicht schmecke, nachdem man sich jahrelang an die Ansprüche der Parteien gehalten habe. «Gleichzeitig finde ich es aber auch gut, dass das Urner Stimmvolk auch bei Richterwahlen für einmal eine echte Wahl hat.»

