Landgericht Uri Urner in Geldwäscherei für Russland verwickelt Ein Urner Langzeitarbeitsloser erhoffte sich, durch einen neuen Job von seinen Problemen erlöst zu werden. Als ihm die Geschäfte merkwürdig vorkamen, meldete er sich bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft bezichtigt ihn nun aber der Geldwäscherei. Die Verteidigung fordert vor Gericht jedoch einen Freispruch. Florian Arnold 07.06.2022

Ein Urner hat für eine geringe Provision Geld von seinem Konto abgehoben und dieses nach Russland geschickt. Symbolbild: Gaëtan Bally/Keystone

Eigentlich hätten bei ihm die Alarmglocken früher läuten sollen: Der neue Job eines Urners war es, überwiesenes Geld von seinem Bankkonto abzuheben und in einem Couvert nach Russland zu schicken. Die Geldscheine musste er so inmitten der mitgeschickten Papierunterlagen verstauen, dass sie von aussen im Couvert nicht zu erkennen waren. Auch sollte er auf keinen Fall deklarieren, dass er Geld verschicke, so die klaren Anweisungen seiner neuen Arbeitgeberin, einer angeblichen Immobilienfirma mit Sitz in Zürich. «Ich habe mich gewundert, warum man das heutzutage nicht per E-Banking macht», sagte der Mann am Dienstag vor dem Landgericht Uri. Die «spezielle Art», das Geld zu verstauen, habe er für Sicherheitsvorkehrungen gehalten, damit sich nicht ein Pöstler das Geld schnappe.

Zürcherin wurde gehackt

In Wirklichkeit jedoch ging es um Geldwäscherei. Die vermeintliche Immobilienfirma benutzte den Urner als sogenannten «Money Mule», zu Deutsch «Geldesel». Die unbekannten Täter hackten sich in ein Konto einer Frau aus Zürich und überwiesen Geld auf das Konto des Urners. Gegen eine kleine Provision schickte der Mann das Geld schliesslich nach Russland. Nach der zweiten Sendung innerhalb von wenigen Tagen kam dem Mann die Sache plötzlich merkwürdig vor. Er entschied sich, bei der Polizei Rat zu holen. Dass er damit selber in die Mühlen der Justiz geraten würde, habe er nicht ahnen können.

Am Dienstag musste sich der Mann nun vor dem Landgericht Uri verantworten. Dies, nachdem bereits sechs Jahre seit der vorgeworfenen Tat vergangen sind. Konkret ging es um einen Gesamtbetrag von 47’000 Franken, die der Urner auf diese Weise wusch. Dazu richtete er eigens für diese Aktionen ein Konto ein. Er selber verdiente dabei 322 Franken Provision. «Der Beschuldigte wusste oder nahm zumindest in Kauf, dass die auf sein Konto gutgeschriebenen Gelder aus einem Verbrechen herrühren», heisst es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, die der Verhandlung fernblieb. Sie beantragt eine bedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Franken sowie eine Busse von 500 Franken. Zudem solle der Urner die Untersuchungskosten von 1200 Franken übernehmen.

«Opfer zum Täter gemacht»

Der Verteidiger des Mannes hingegen plädierte auf Freispruch. Zudem soll dem Beschuldigten eine Genugtuung gezahlt werden. In diesem Fall werde das Opfer zum Täter gemacht, und den Grossen lasse man laufen, während man den Kleinen bestrafe. Der Mann habe durch seinen Gang zur Polizei seinen Beitrag geleistet, damit den Tätern das Handwerk gelegt werden könne. Eine erste Sendung von knapp 18’000 Franken ist vermutlich in Russland angekommen. Die zweite von 25’000 Franken konnte die Polizei schliesslich abfangen. Weiter befinden sich noch 4500 Franken auf dem Konto des Mannes.

«Ich war ein ‹Tubel›, dass ich der Firma vertraut habe», sagte der Mann rückblickend. Er machte deutlich, dass er sich über die Firma sowohl über das Handelsregister als auch über die «professionell wirkende Website» informiert habe. «Ich war einfach heilfroh, eine Arbeit gefunden zu haben», so der Urner Familienvater. Denn nach einem Unfall, durch den er teilweise invalid wurde, war er über 30 Jahre lang praktisch ausschliesslich auf Stellensuche, mit Ausnahme von vereinzelten kurzen Anstellungen. «Es war wie ein Rettungsgurt nach 34 Jahren und über 1000 Bewerbungen», beschrieb er vor Gericht. Die vielen Absagen setzten ihm psychisch zu. «Wenn man da plötzlich eine Chance bekommt, studiert man zu wenig.» Er habe sich erhofft, von der Polizei unterstützt zu werden. «Ich habe dort nachgefragt, wo die Leute eine Ahnung haben. Ich wollte wissen, ob es in Ordnung ist.» Es sei ihm ein Anliegen, rechtschaffen zu bleiben.

Auch die Staatsanwaltschaft vermerkt in der Anklageschrift, dass der Mann sich kooperativ verhalten habe. Das Urteil wird das Landgericht Uri kommende Woche mündlich verkünden.

