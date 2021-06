Uri: Schulergänzende Angebote wie Mittagstische werden gefördert

Landrat Nun werden in Uri Betreuungsangebote für Kinder ausgebaut Die Landräte stimmen einer Motion zu, die schulergänzende Betreuungsangebote fördern will. Die Fraktionen erachten den Vorstoss als wichtig. Einzig die SVP hielt dagegen. Das Argument: Man dürfe private Angebote nicht konkurrenzieren. Anian Heierli 30.06.2021, 18.35 Uhr

Beide Eltern arbeiten auswärts und können am Mittag nicht nach Hause. In diesem Fall kann die Betreuungszeit für Kinder zum Problem werden. Céline Huber (CVP, Altdorf) und die beiden Zweitunterzeichner Helen Furrer (CVP, Schattdorf) sowie Adriano Prandi (SP/Gründe, Altdorf) wollen dem Abhilfe schaffen. Sie reichten die Motion «zur Stärkung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Uri» ein. Sie sehen nebst finanziellen Massnahmen weitere Handlungsbereiche, die in einem neuen Gesetz für familienexterne Kinderbetreuung aufgenommen werden sollten.

«Alle müssen sich Angebote leisten können»

«Wir brauchen unbedingt gesetzliche Grundlagen», sagte Huber am Mittwoch im Landrat. Bezüglich organisatorischer und finanzieller Rahmenbedingungen sei man heute schwach aufgestellt. Auch der Urner Regierungsrat unterstützt das Anliegen. Darüber zeigte sich Zweitunterzeichner Prandi erfreut: «Ich finde es wichtig, dass der Kanton die Federführung übernimmt.» Heute gebe es in einigen Gemeinden Angebote und in anderen nicht. Das dürfe nicht sein. Zudem ist ihm wichtig, dass Angebote bezahlbar sind: «Alle müssen sich schulergänzende Betreuungsangebote leisten können.»

Gute schulergänzende Angebote wie Mittagstische fördern die Standortattraktivität eines Kantons. Symbolbild: CH Media/ Andrea Stalder

Laut den Motionären ist die schulergänzende Kinderbetreuung in Uri heute vor allem darauf ausgerichtet, dass Kinder mit einem weiten Schulweg nicht zu Hause essen müssen. Jedoch bieten längst nicht alle Schulen einen Mittagstisch an. Selbes gilt für die Hausaufgabenhilfe am Nachmittag. Auf den Punkt gebracht fordert die Motion deshalb, dass die Regierung im Rahmen der Erarbeitung eines familienexternen Kinderbetreuungsgesetzes Tagesstrukturen in den Schulen sicherstellt, die auch die Kinder von erwerbstätigen Eltern berücksichtigen.

Einstimmig gegen die Motion hielt die SVP. «Wir sind uns bewusst, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein zentrales Thema sein wird», so Hansueli Gisler (SVP, Bürglen). Doch schon heute gebe es qualitativ gute und flexible Betreuungsangebote. Das seien aber private Angebote, die man nicht konkurrenzieren solle. Er sagt dazu:

«Die Betreuung der Kinder gilt als Pflicht und Aufgabe der Eltern.»

Eine Vergünstigung für doppelverdienende Elternteile sieht die Urner SVP als ungerecht und nicht zielführend an. Mit dem Entscheid solle sich jede Familie auseinandersetzen. Sich dabei aber nicht von der Gesellschaft bezahlen lassen.

Trotz Widerstand wurde die Motion mit 37 Ja- zu 15 Nein-Stimmen als erheblich erklärt. Somit steht der Erarbeitung einer gesetzlichen Grundlage nichts im Weg.