Landrat Aus alt mach neu – die Urner Kantonsverfassung von 1984 wird Schritt für Schritt revidiert Das Parlament hat entschieden: Der Urner Regierungsrat soll die Kantonsverfassung von 1984 zeitgemäss anpassen. Das gilt aber nur für einzelne Punkte. Eine Totalrevision wäre zu kostspielig. Anian Heierli 03.02.2021, 18.04 Uhr

Der Regierungsrat dachte sich wohl, warum das Rad neu erfinden, statt es auszubessern. Immerhin heisst es doch: Altbewährtes währt am längsten. So ist die Urner Verfassung seit 1984 in Kraft. Nun soll sie revidiert werden, wenn auch nur teilweise statt total.