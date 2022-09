Landrat Erfolglose Wolfsjagd in Uri kostete bisher 50'000 Franken Die beiden Abschussverfügungen von 2022 blieben bisher ohne Folgen für den Wolf. Dimitri Moretti erklärte im Landrat, worin die Schwierigkeit besteht. 29.09.2022, 16.28 Uhr

Trotz zwei Abschussverfügungen konnte der Wolf in diesem Jahr im Kanton Uri noch nicht erlegt werden. Symbolbild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Die Urner Sicherheitsdirektion hat in diesem Jahr bereits zweimal eine Abschussverfügung für einen «schadenstiftenden Wolf» erlassen. Doch das Tier scheint offenbar nur dann seine Raubzüge zu vollführen, wenn gerade niemand mit der Flinte auf ihn wartet. Denn bisher war die Jagd auf ihn erfolglos. Dies bestätigte auch Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti in der Fragestunde des Landrats am Mittwoch. Dort verriet er auch, dass die Jagd bisher 50'000 Franken gekostet hat – im Vergleich zu den 45'000 Franken, welcher der letzte Abschuss 2016 verschlang.