Urner Regierung ist für eine Rücknahmepflicht von Überverpackung

Landrat Geschäfte sollen überflüssige Verpackungen zurücknehmen müssen: Urner Regierung unterstützt Anliegen Der Regierungsrat empfiehlt, die Motion «Reduktion unnötiger Verpackungen» zu überweisen. Damit sollen auch in Uri Geschäfte mit einer Fläche ab 200 Quadratmetern gesetzlich zur Rücknahme von Überverpackungen verpflichtet werden können. Carmen Epp 13.06.2022, 11.52 Uhr

Drei Duschmittel in Aktion umwickelt mit Plastik, in Folie eingeschweisstes Gemüse oder Früchte, ein Fertiggericht im Kunststoffbehälter zusätzlich in eine Kartonhülle eingepackt: «Diese so genannte Überverpackung muss reduziert werden», hielt Nora Sommer (SP, Altdorf) am 9. Februar vor dem Urner Landrat fest.