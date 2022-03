Kantonsspital Uri: Das soll mit den Nebengebäuden geschehen

Landrat Kantonsspital Uri: Das soll mit den Nebengebäuden passieren Der Neubau des Kantonsspitals und die bereits beschlossenen Erneuerungen einzelner bestehenden Spitalinfrastrukturen schreiten voran. Nun zeigt der Regierungsrat auf, was mit dem alten Spital und dem Bettentrakt geschehen soll. Auch das Volk kann mitreden. Carmen Epp Jetzt kommentieren 07.03.2022, 16.00 Uhr

Der Neubau des Kantonsspitals Uri wird im Sommer nach dreijähriger Bauzeit eröffnet. Danach steht die Sanierung des Anbaus und der Rückbau des heutigen Bettentrakts sowie des Verbindungsbaus an. Diese Schritte sind Teil der Erneuerung der Spitalinfrastrukturen, die 2017 vom Landrat und dem Urner Stimmvolk beschlossen wurde.

Das Modell zeigt den Neubau des Kantonsspitals Uri. Bild: PD

Bereits bei der Ausarbeitung des Um- und Neubauprojekts war klar, was als Nächstes vertieft betrachtet werden muss: die Weiternutzung der Nebengebäude auf dem Spitalareal, namentlich das alte Spital mit dem Annexbau, das Personalhaus und die Unterbringung des Rettungsdienstes. Im Rahmen einer Arealstudie 2016 wurden für die Realisierung der Nebenprojekte verschiedene Varianten ausgearbeitet. Die damalige Kostenschätzung belief sich auf 4,8 bis 6,4 Millionen Franken.

Rahmenbedingungen und Bedürfnisse haben sich verändert

«Seither haben sich verschiedene Rahmenbedingungen verändert»,

schreibt der Regierungsrat nun in einem Bericht an den Landrat. So hätte der Bedarf nach Praxis- und Therapieräumen im alten Spitalgebäude abgenommen, genauso wie die Nachfrage der Mitarbeitenden nach Unterbringungsmöglichkeiten im Personalhaus. Andererseits seien die Erwartungen an eine zeitgemässe Infrastruktur in den Personalzimmern, insbesondere auch was die Nasszellen betrifft, gestiegen.

«Weiter bestätigte das Urner Rettungskonzept 2020, dass die Unterbringung des Rettungsdiensts in unmittelbarer Nähe zum Spital beibehalten werden soll», schreibt der Regierungsrat weiter. Es brauche jedoch eine räumliche Infrastruktur, die den gestiegenen qualitativen und quantitativen Anforderungen eines modernen Rettungsdiensts entspricht. Dank der verbesserten Erschliessung des Kantonsspitals durch den öffentlichen Verkehr würden die bestehenden Parkplätze ausreichen. Und auch der bestehende Wirtschaftshof genüge den Anforderungen des Spitals, weshalb von Investitionen abgesehen werden könne.

Neue Einstellhalle für Rettungsfahrzeuge und Rückbau des Personalhauses

Daher präsentiert der Regierungsrat nun folgenden Vorschlag für die Nebengebäude des Spitals: Das alte Spital soll saniert werden. Dafür werden umfangreiche Massnahmen im Bereich der Tragstruktur, der Erdbebensicherheit und des Brandschutzes nötig. Ergänzend zur bisherigen Nutzung sollen im zweiten und dritten Obergeschoss neue Personal- und Pikettzimmer mit zeitgemässer Ausstattung entstehen.

Weiter soll der bald 90-jährige Annexbau des alten Spitals dem Anbau einer Einstellhalle für Rettungsfahrzeuge weichen. Dadurch können die Ausrückzeiten der Ambulanzen auf die vom Interverband für Rettungswesen vorgegebenen Werte reduziert werden, wie der Regierungsrat schreibt.

So könnte die neue Einstellhalle für Rettungsfahrzeuge am Kantonsspital Uri gemäss Bericht und Antrag des Regierungsrates aussehen. Screenshot: UZ

Da eine Umnutzung des über 60-jährigen Personalhauses «unverhältnismässig hohe Investitionen in die Sanierung erfordern» würde und weil das Kantonsspital das Gebäude nicht mehr zur Erfüllung des kantonalen Leistungsauftrags benötigt, soll das Personalhaus zurückgebaut werden. «Dadurch entstehen mehr Grünflächen, die die Spitalparkanlage als Ganzes aufwerten», schreibt die Regierung.

Dasselbe gilt für die Massnahmen als Ganzes. Diese bilden «eine sinnvolle, wirtschaftliche und nachhaltige Gesamtlösung und vervollständigen die entstehende Erneuerung der Spitalinfrastrukturen für die Urner Bevölkerung», wie die Regierung schreibt. «Gleichzeitig wird das Spitalareal als städtebauliches Ganzes aufgewertet.»

Neue Ausgaben von 1,91 Millionen Franken kommen vors Volk

Die Umsetzung der baulichen Massnahmen werde rund ein Jahr beanspruchen und soll im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Kostenpunkt: 6,08 Millionen Franken (+/- 10 Prozent). Davon gelten 4,17 Millionen Franken als gebundene Ausgaben und liegen somit in der Kompetenz des Landrats. 1,91 Millionen Franken gelten als neue Ausgaben. Diese unterliegen der Zustimmung durch das Volk.

So beantragt der Regierungsrat dem Landrat an einer der nächsten Sessionen, den Kreditbeschluss zu den neuen Ausgaben zuhanden der Volksabstimmung zu verabschieden und für die gebundenen Ausgaben einen Verpflichtungskredit zu bewilligen.

