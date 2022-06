Urner Regierungsrat verspricht Reaktion auf Marinas-Petitionen

Landrat Nach Petitionen gegen Marinas am Urnersee: Regierungsrat verspricht Reaktion bis Anfang Juli Knapp 10'000 Unterschriften seien gegen die geplanten Marinas eingegangen. Nun wollte Eveline Lüönd (Grüne, Schattdorf) von der Regierung wissen, ob und bis wann sie sich dazu äussern wird. Carmen Epp 15.06.2022, 16.04 Uhr

So stellt sich Sawiris die Marina an der Isleten vor. Visualisierung: PD

Die Pläne des ägyptischen Investors Samih Sawiris, am Urnersee sogenannte Marinas zu realisieren, haben hohe Wellen geworfen. Am 31. März reichten die Grünen Uri eine Petition mit 3722 Unterschriften gegen das Vorhaben ein. Am 2. Mai wurden ausserdem die rund 6000 Unterschriften, die das Komitee mit dem Namen «Der Urnersee gehört uns!» gesammelt hatte, bei der Staatskanzlei eingereicht.