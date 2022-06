Vorstoss der Urner SP/Grüne-Fraktion zur Nationalbank scheitert

Landrat Nationalbank: Urner SP/Grüne-Fraktion scheitert mit Anliegen – Landammann hat trotzdem mit dem Direktor gesprochen Die Parlamentarische Empfehlung der SP/Grüne-Fraktion, der Schweizerischen Nationalbank Fragen zu Investitionen in fossile Energien zu stellen, wird vom Landrat nicht überwiesen. Landammann und Finanzdirektor Urs Janett versuchte, zu beruhigen. Carmen Epp 15.06.2022, 14.32 Uhr

Der Kanton Uri soll an der nächsten Generalversammlung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) eine ganze Reihe an Fragen zu deren Geschäftspraktiken stellen. So lautet die Forderung einer Parlamentarischen Empfehlung der SP/Grüne-Fraktion. Die Urner Regierung sprach sich in ihrer Antwort vom 26. April klar gegen eine Überweisung des Vorstosses aus. Dies, weil die SNB unabhängig bleiben solle. An der Landratssession vom Mittwoch wurde nun über das Anliegen der SP/Grüne-Fraktion befunden.

Adriano Prandi, SP Altdorf. Bild: PD

Der Hinweis auf die Unabhängigkeit der SNB sei «eine einfache Ausrede, um nicht tätig zu werden», hielt Fraktionspräsident Adriano Prandi (Altdorf) in seinem Votum zur Parlamentarischen Empfehlung fest. Natürlich sei die Unabhängigkeit der SNB wichtig – jedoch «nicht absolut». Sie sollte nicht bedeuten, dass die SNB «die Klima- und Biodiversitätskrise ignorieren und mit ihren Investitionen sogar aktiv zu deren Fortbestand beitragen darf», so Prandi.

Da die SNB-Entscheidungsträgerinnen und -träger keinen Willen zeigen, von sich aus tätig zu werden gegen die fragwürdige Investitionstätigkeit, bleibe nichts anderes übrig, als über die Aktionärinnen und Aktionäre sowie staatliche parlamentarische Institutionen korrigierend einzugreifen. Die Kantone Genf, Jura und Basel-Stadt hätten ihre Verantwortung wahrgenommen und die SNB-Direktion in einem Brief zu einer klimafreundlichen Anlagepolitik aufgefordert, gab Prandi zu bedenken. Und die Kantone Waadt und Neuenburg hätten an der GV 2021 die Möglichkeit genutzt, um Fragen zu stellen. Prandi weiter:

«Fragen stellen und Interesse zeigen darf und soll man immer. Dies kann wohl kaum als Eingriff in die Unabhängigkeit gewertet werden.»

Janett nimmt nach Gespräch SNB in Schutz

Urs Janett, Landammann und Finanzdirektor. Bild: PD

Landammann und Finanzdirektor Urs Janett betonte daraufhin noch einmal die ablehnende Haltung der Urner Regierung zum Vorstoss. Die Anlagepolitik der SNB folge einer gewissen Unabhängigkeit. Nichtsdestotrotz habe er das Gespräch mit SNB-Direktor Thomas Jordan gesucht und ihn auf das Anliegen der SP/Grüne-Fraktion angesprochen. «Dies allerdings nicht offiziell an der GV», fügte Janett an.

Jordan habe dabei auf die Neutralität der Anlagepolitik der SNB verwiesen. «Trotzdem hat sie gewisse Ausschlusskriterien formuliert», fuhr Janett fort. So gebe es seit 2020 neu die Richtlinie, nicht dort zu investieren, wo die Umwelt massiv geschädigt werde. Die SNB sei also – anders als die Parlamentarische Empfehlung folgert – durchaus bereit, sich zu überlegen, wie man klimafreundlich investieren kann. Als Finanzdirektor setze er sich dafür ein, dass man die SNB nicht als Steinbruch für politische Interessen missbrauche, so Janett. Und weiter:

«Die SNB kann den Klimawandel nicht herbeiführen. Es liegt an der Politik, hier Akzente zu setzen.»

Mit der Aufforderung an den Regierungsrat, sich mit dem Thema «ernsthafter» auseinanderzusetzen und die Parlamentarische Empfehlung zu überweisen, stand die SP/Grüne-Fraktion am Ende ziemlich alleine da. Mit 45 zu 9 Stimmen (1 Enthaltung) wurde der Vorstoss nicht überwiesen.