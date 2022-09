Landrat Stromsparen in Uri: Im Oktober folgen konkrete Massnahmen In der Fragestunde ging Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti auf die Strommangellage ein. Florian Arnold 29.09.2022, 16.30 Uhr

Auch Uri bereitet sich auf die Strommangellage vor. Wie diese Woche bekannt wurde, hat der Regierungsrat dafür einen Sonderstab eingesetzt. «Das ist gut und recht», sagte Vinzenz Arnold (SVP, Schattdorf) am Mittwoch im Rahmen der Fragestunde des Landrats. «Die Regierung verliert aber kein Wort darüber, welche konkreten aktuellen Massnahmen zum Stromsparen geprüft werden.» Er sprach etwa Heiztemperaturen, Warmwasser oder Lüftungen in den kantonalen Liegenschaften an. «Ist sich der Regierungsrat seiner Vorbildfunktion bewusst?», so Arnolds Frage.