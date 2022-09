Landrat Taxi-Service fährt mit Berner Nummer in Uri In der Fragestunde des Landrats wollte Ludwig Loretz wissen, weshalb neuartige Taxis im Oberland nicht in Uri immatrikuliert sind. Nach dem Pilotversuch soll dies jedoch der Fall sein. 28.09.2022, 19.27 Uhr

In der Gotthard-Region kursiert seit einiger Zeit das sogenannte «Mybuxi». Per App kann ein Fahrzeug bestellt werden. Man gibt dabei Abholzeit, Abhol- und Zielort ein und wählt die Anzahl Fahrgäste aus. Unterwegs können andere Fahrgäste, die eine Fahrt in die gleiche Richtung gebucht haben, zusteigen. Dem Andermatter Landrat Ludwig Loretz (FDP) ist nun aufgefallen, dass die Fahrzeuge mit Berner statt Urner Nummer kursieren, obwohl sich diese ständig auf Urner Gebiet aufhalten. Wie Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti in der Fragestunde des Landrats ausführte, liegt dies am Firmenstandort des Unternehmens. Sobald der aktuelle Pilotversuch vorbei ist, werden die Fahrzeuge auch in Uri immatrikuliert. (eca)