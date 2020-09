Landratssession im Uristiersaal: Ratsleitung will bei Abstimmungen auf Namensliste verzichten

(MZ) Der Landrat hat am 4. September 2019 gestützt auf eine Motion von Landrat Adriano Prandi (SVP, Altdorf) die Geschäftsordnung des Landrats geändert, sodass das Abstimmungsverhalten der einzelnen Landratsmitglieder in den Sessionen aufgezeigt wird. Diese Änderung trat am 1. Oktober 2019 in Kraft. Seither werden die Namenslisten aller offenen Abstimmungen dem Landratsprotokoll beigelegt und im Internet veröffentlicht. Die Ratsleitung erachtet den Aufwand für die Veröffentlichung der Namenlisten aller offenen Abstimmungen – und nicht nur der Schlussabstimmungen – als vertretbar, weil sich mit der elektronischen Abstimmungsanlage, die im Landratssaal installiert ist, für jede Abstimmung ein Datenblatt erstellen lässt. Diese Blätter lassen sich mit einzelnen Angaben ergänzen und mit massvollem Aufwand für die Publikation aufbereiten.