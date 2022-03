Landratssession Urner Landrat tagt wieder im Altdorfer Rathaus Die Landratssessionen im Uristiersaal gehören der Vergangenheit an. Am Mittwoch treffen sich die Landrätinnen und Landräte erstmals wieder am gewohnten Ort. Markus Zwyssig 28.03.2022, 16.30 Uhr

Am Mittwoch kehrt wieder Leben ein in den Urner Landratssaal. Bild: Urner Zeitung (Altdorf, 4. Februar 2020)

Nach zweijährigem Unterbruch findet am Mittwoch die Landratssession wieder im Altdorfer Rathaus statt. Sylvia Läubli blickt dem Wechsel gespannt entgegen. «Die Atmosphäre während der Sessionen war für mich im Landratssaal irgendwie anders als im grossen Uristiersaal», sagt die Landratspräsidentin. Verbunden ist der Wechsel für Sylvia Läubli aber mit gemischten Gefühlen. «Die Landrätinnen und Landräte sitzen viel enger beieinander, was zu etwas mehr Unruhe führt und bei den aktuell hohen Ansteckungszahlen sicher nicht ohne Risiko ist», gibt die Landratspräsidentin zu bedenken. «Wir wollten aber diesen Schritt Richtung Normalität gehen und hoffen, dass wir auch inskünftig im Rathaus bleiben können.»

Als Nachteil empfindet Sylvia Läubli also, dass die einzelnen Landrätinnen und Landräte viel weniger Platz zur Verfügung haben. Sie sieht aber auch Vorteile: «Wir haben wieder alle elektronischen Hilfsmittel für die Abstimmungen zur Verfügung und können die Resultate sofort elektronisch ermitteln und dann auch wieder publizieren.» Zudem seien im Landratssaal die Mikrofone eingebaut und müssten nicht jeweils zum nächsten Redner gebracht werden. «Die Diskussionen können so etwas beschleunigt ablaufen.»

Obligatorische Gebäudeversicherung: Gesetz soll total revidiert werden

Vor zwei Jahren musste rasch entschieden werden, wie der Landrat wieder tagen und handlungsfähig bleiben kann. «Der Uristiersaal war dafür eine sehr gute Lösung, wir konnten dort alle Massnahmen einhalten und die Sessionen durchführen», sagt Sylvia Läubli. Das sei mit grossem Zusatzaufwand, vor allem für das Sekretariat und die Verwaltung, verbunden gewesen. «Ich bin sehr froh und dankbar, dass dies so reibungslos funktioniert hat», so die Landratspräsidentin.

Inhaltlich geht es am Mittwoch unter anderem um die obligatorische Gebäudeversicherung. Beim Unwetter 1987 zeigte sich, dass viele der Schäden nicht von Versicherungen gedeckt waren, weil damals ein Gebäudeversicherungsobligatorium fehlte. Seit 1993 ist mit der Schaffung einer obligatorischen Gebäudeversicherung sichergestellt, dass alle im Kanton Uri gelegenen Gebäude richtig gegen Feuer- und Elementarschäden versichert sind. Die nun dem Landrat zur Beratung vorgelegte Totalrevision beinhaltet grossmehrheitlich formelle Änderungen. Da beinahe alle Artikel davon betroffen sind, wird das Gesetz einer Totalrevision unterzogen.

Landrat entscheidet über 935'000 Franken

Der Landrat entscheidet zudem über verschiedene Nachtragskredite. Dabei geht es um 20'000 Franken für die Anpassung der Software der Gesundheitsberufedatenbank Uri («Gebur»), 390'000 Franken für Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, 225'000 Franken als Kantonsbeitrag für die Sanierung der Pfarrkirche St. Albin sowie einen Beitrag zur Hilfe für covidbedingte Ausfällen im Kulturbereich von 300'000 Franken; dies zusätzlich zum Bundesbeitrag in derselben Höhe.

Zur Kenntnisnahme unterbreitet wird dem Landrat ein Bericht zur Aktualisierung der Gesamtenergiestrategie Uri. Damit will der Kanton Uri einen wesentlichen Beitrag zur angestrebten Energiewende leisten. Langfristig wird die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft mit klimaneutraler Produktion angestrebt. Die Regierung zeigt in ihrem Bericht an den Landrat nun die nächsten Schritte auf, die erreicht werden sollen.

Fünf parlamentarische Vorstösse stehen an

Bei der Energienutzung sei eine weitere wesentliche Senkung des Verbrauchs pro Kopf und Beschäftigten unumgänglich, um das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft erreichen zu können, so die Regierung. Bei der Steigerung des Anteils an erneuerbaren Energien stehen der Ausbau der Umweltwärmenutzung durch Grundwasser, Erdsonden und Geothermie, die Förderung des Fernwärmeeinsatzes von Holz sowie die intensivere Nutzung der Sonnen- und Windenergie im Vordergrund. Bei der Wasserkraft sind die gemäss Schutz- und Nutzungskonzept Erneuerbare Energie noch verbleibenden Potenziale wie beispielsweise das Kraftwerk Meienreuss zu erschliessen. Zudem sei die Reusskaskade effizienter zu nutzen. Erhöht werden soll der Anteil des Winterstroms zum Beispiel durch den Ausbau von Windkraft und Sonnenenergie in Gebieten mit wenig Nebel oder mit gezielt ausgerichteten Anlagen.

Fünf parlamentarische Vorstösse sollen ausserdem in der Märzsession beraten werden. Im Einzelnen sind dies: Motion von alt Landrat Anton Infanger (SVP, Bauen) zum Weg der Schweiz; Postulat von Céline Huber (CVP/Mitte, Altdorf) zur Mitfinanzierung des Projektes «Kunsteisbahn Holzboden»; Parlamentarische Empfehlung von Raphael Walker (SP/Grüne, Altdorf); Interpellation von Christian Schuler (SVP, Erstfeld) zur Strategie globale Mindeststeuer für Unternehmen; Interpellation von Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) zu einem hindernisfreien Zugang zum Urner ÖV in zwei Jahren.