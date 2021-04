Landwirtschaft Wie zu alten Zeiten – diese Alpvögte und Hirten legen ihren feierlichen Schwur ab Sie schwören vor Gott und den Heiligen: «Ihr Amt getreu zu verwalten und nach bestem Vermögen zu verhüten, dass die Alp durch Schmalvieh oder anderen Frefel geschädigt werde.» Urs Hanhart 25.04.2021, 15.19 Uhr

Immer am letzten Sonntag im April wird im Sitzungszimmer der Korporationskanzlei in Altdorf schon seit sehr langer Zeit ein kleiner Anlass abgehalten, der für die Korporation Uri nach wie vor von grosser Bedeutung ist. Das war auch gestern wieder so, wenn auch aufgrund der Coronapandemie in etwas abgeänderter Form.

Sie schwören gemeinsam: Ronny Föhn (v.l.), Michael Arnold, Sepp Gisler und René Kempf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 25. April 2021)

Die beiden neu gewählten Alpvögte René Kempf, Gurtnellen, und Sepp Gisler, Spiringen, sowie der ebenfalls neu bestimmte Hirtevogt Michael Arnold, Spriringen, und Schafhirte Ronny Föhn, Muotathal, erhoben in gebührendem Abstand untereinander und mit Maske im Beisein von Weidchef Kurt Schuler und Korporationsschreiber Pius Zgraggen ihre drei Schwurfinger und legten den Amtseid auf das Rechtsbuch der Korporation Uri ab. Dieses beinhaltet 17 Gesetze und viele Verordnungen, die genau vorgeben, was man auf einer Alp alles darf und was nicht. Das erwähnte Quartett schwor unter anderem zu Gott und den Heiligen, «ihr Amt getreu zu verwalten und nach bestem Vermögen zu verhüten, dass die Alp durch Schmalvieh (Kleinvieh) oder anderen Frefel geschädigt werde».

Organisation und gemeinschaftliche Arbeit

Auf dem weitläufigen Gebiet der Korporation Uri, das rund 220 Alpbetriebe beinhaltet, gibt es insgesamt 85 Alp-, Hirte- und Stafelvögte sowie Hirten und Hirteknechte. «Die Alpvögte sind dafür verantwortlich, dass die für die Alpen erstellten Ordnungen eingehalten werden. Sie müssen beispielsweise dafür sorgen, dass nicht zu viel Vieh aufgetrieben wird. Zudem sind die Alpvögte zuständig für die Organisation der gemeinschaftlichen Arbeiten», erklärte Weidchef Schuler, und er fügte noch an: «Der Alpvogt ist der eigentliche Chef auf einer Alp.» Sollte es in seinem Einflussgebiet zu Verfehlungen kommen, kann ein Alpvogt nicht etwa Bussen verteilen. Er ist jedoch verpflichtet, das Ganze der Korporation zu melden. Um das Amt des Alpvogts bekleiden zu können, muss man einen Alpbetrieb leiten. Alpvögtinnen gibt es momentan keine, früher aber auch schon, allerdings ganz selten.