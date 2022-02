Langis Urner Nordische überzeugen auch im Cross-Wettbewerb Mit vier Kategoriensiegen und etlichen Podestplätzen glänzten die Urner Nordischen am vergangenen Samstag beim Swiss Langlauf Cross in Langis-Glaubenberg. Josef Mulle 01.02.2022, 13.38 Uhr

Die Urnerinnen Nina Walker, Elena Frei, und Seraina Kempf (v.l.). Bild: PD

Das neue Format im nordischen Bereich, der Swiss Langlauf Cross, kam in der Langlauf-Destination Langis-Glaubenberg nun bereits zum zweiten Mal zur Austragung. In diesem Jahr zählte der neuartige Wettkampf auch zum ZSSV-Concordia-Langlauf-Cup, was den Organisatoren um den Skiklub Schwendi-Langis eine sehr gute Beteiligung in allen Kategorien sicherte. Der Langlauf-Cross vereinigt das Langlaufen in der freien Technik mit Cross-Country-Cross (XCX)-Elementen im K.O.-System. Bereits die 600 Meter lange Prologstrecke im Langis war gespickt mit technischen Hindernissen wie Wellen-Mulden, Steilwandkurven, Schanzen und Slalom-Abschnitten. Anschliessend duellierten sich die qualifizierten Läuferinnen und Läufer auf dem gleichen Parcours im K.O.-Modus für die Viertel- und Halbfinals, um schliesslich im Finalrennen die Siegerinnen und Sieger zu küren.

Unterschächner Dreifachsieg bei den Mädchen

Schon in der ersten Kategorie (Mädchen U10) hatten die Urner einen Sieg zu bejubeln. Malin Indergand, SSC Schattdorf, (Zweite im Prolog) gewann den Halbfinal und liess auch im abschliessenden Final den Gegnerinnen keine Chance. In der nächsthöheren Kategorie war es Eleni Janett, SSC Schattdorf, die sich bis in den Final vorarbeitete und dort den dritten Podestplatz belegte. Ihre Klubkollegin Julia Indergand verpasste den Final ganz knapp, klassierte sich aber auf dem sehr guten fünften Schlussrang.

Totaler Urner Triumph dann bei den Mädchen der Kategorie U14, durch Unterschächner Frauen-Power: Elena Frei und Nina Walker realisierten bereits im Prolog einen Urner Doppelsieg. Beide gewannen anschliessend ihre jeweiligen Viertel- und Halbfinals, um dann zusammen mit ihrer Klubkollegin Seraina Kempf und der Lokalmatadorin Lina Berger im Final um Sieg und Podestplätze zu kämpfen. Nach verbissenen Fights auf dem Parcours fuhren unter grossem Jubel Elena Frei, Nina Walker und Seraina Kempf in dieser Reihenfolge über die Ziellinie und feierten damit einen grossartigen Dreifachsieg für den SC Unterschächen.

Céline Arnold holt sich ein Top-Ten-Resultat

Eine weitere Silbermedaille für den Erfolgsklub Unterschächen holte Dunja Walker, die sich im Finalrennen der Mädchen U16 nur von der jahrgangsälteren Zoé Felder vom Heimklub Schwendi-Langis geschlagen geben musste. Weitere Siege für den SC Unterschächen erkämpften sich Jonas Briker (Knaben U10) und Mario Briker, der die Kategorie Knaben U12 meisterte. In dieser Kategorie holte sich Nicola Gisler, SSC Schattdorf, ebenfalls einen Platz im Finalrennen, wo er den sehr guten dritten Podestplatz eroberte.

Im Finalrennen der Knaben U14 gewann der stark laufende Horwer Marco Lauber vor Nico Briker, SC Unterschächen, und Matteo Gisler, SSC Schattdorf, der den dritten Podestplatz belegte. Eine solche Klassierung gab es auch für Roman Briker zu bejubeln, während Robert Briker den Final knapp verpasste, aber als Fünfter im Feld der Herren noch sehr gut klassiert war. Für die frühere Spitzenläuferin Céline Arnold, SC Unterschächen, war ebenfalls Schluss im Halbfinal, kam aber in dem sehr gut besetzten Feld der Frauen als Sechste zu einem beachtenswerten Top-Ten-Resultat.