Laufsport Schnellste Urner Sprinter gesucht In Altdorf finden wieder die Ausmarchungen für die Titel der schnellsten Urnerin und des schnellsten Urners statt. Gesprintet wird in den Jahrgängen 2007 bis 2015. 10.05.2022, 18.06 Uhr

Welcher Nachwuchsathlet träumt nicht davon, einmal zuoberst auf dem Podest zu stehen oder gar an wichtigen nationalen oder internationalen Wettkämpfen dabei zu sein? Wer sich hohe Ziele steckt, hat einen weiten Weg vor sich. In der Leichtathletik kann der «Swiss Athletics Sprint» – ein Nachwuchsprojekt von Swiss Athletics – ein erster Schritt auf diesem Weg sein. Es soll den Kindern die Freude am Rennen und der Bewegung vermitteln und dabei helfen, junge Sprinttalente möglichst früh zu erkennen und zu fördern. Den jungen Athleten winkt nicht nur der Titel des schnellsten Urners, sondern für die Sieger der Jahrgänge 2007 bis 2012 auch das Start-Ticket für den Schweizer Final.