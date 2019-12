Video Lawinenniedergang auf Skipiste bei Andermatt: sechs Personen geborgen, keine Vermisstmeldungen eingegangen Auf einer Skipiste im Gebiet Oberalppass hat sich am Donnerstagmorgen eine Lawine gelöst. Bis jetzt konnten sechs Personen geborgen werden. Die Suche läuft weiter, die Polizei geht aber davon aus, dass sich keine Menschen mehr unter den Schneemassen befinden. Florian Arnold Aktualisiert 26.12.2019, 17.44 Uhr

Blick auf die verschüttete Piste. Leserreporter: Markus Betschart

«Wir hören erst auf, wenn der Kegel zu 100 Prozent durchsucht ist», sagte Einsatzleiter Reto Pfister im Rahmen einer Medienkonferenz in Andermatt. Zurzeit gelte niemand mehr als vermisst, so der Kommandant der Kantonspolizei Uri. «Wir können aber nicht davon ausgehen, dass sich niemand mehr unter den Schneemassen befindet.» Die Suche läuft also weiter. Der Lawinenkegel misst 60 mal 300 Meter.