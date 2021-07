Lehrabschluss «Ich vertraute den Schutzmassnahmen» – Annika Imholz war auf der Covid-Station tätig Die 18-jährige Annika Imholz arbeitete während ihrer Lehre als Fachfrau Gesundheit auf der Covid-Station des Kantonsspitals Uri in Altdorf. Angst habe sie nie verspürt. Yvonne Imbach 22.07.2021, 19.00 Uhr

Bild: Eveline Beerkircher

Die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ dauert drei Jahre. Drei Jahre, die Annika Imholz (18) in zwei Zeitfenster aufteilt. Die erste Hälfte war «vor Corona», die zweite Hälfte stand ganz unter dem Einfluss der Pandemie. «Als es losging, wechselte ich bald auf die Covid-Station. Ich durfte dies aber selbst entscheiden.»

Das Kantonsspital Uri in Altdorf, wo Annika Imholz ihre Ausbildung absolvierte, befindet sich in einer Neubauphase. Ein altes Gebäude stand letztes Jahr schon leer und wurde in die Covid-Station umfunktioniert. Mehrere Monate mit nur einem kurzen Unterbruch war die junge Frau dort eingeteilt. Hatte sie Angst?

«Nein, nie. Ich vertraute den Schutzmassnahmen. FFP2-Maske, Schutzanzug und Handschuhe sind den ganzen Tag Pflicht.»

Ihre Eltern hingegen hätten schon ziemlich Respekt gezeigt. «Wir führen einen Landwirtschaftsbetrieb daheim in Spiringen. Mein Vater hatte Angst, ich könnte das Virus heimbringen. Tatsächlich aber hats im März 2021 eines meiner Geschwister erwischt.» Schlussendlich sei die ganze Familie positiv gewesen, aber zum Glück mit einem milden Verlauf.

«Corona-Skeptiker lasse ich reden»

Im Rahmen ihrer Arbeit hat Annika ­Imholz ein Corona-Fall besonders beschäftigt.

«Eine erst 22-jährige Patientin ist schlimm erkrankt. Da merkte ich, dass ich ja im gleichen Alter bin und theoretisch auch hier liegen könnte.»

Man spürt ihre Erleichterung, als sie berichtet, die junge Frau sei nach einigen Wochen wieder gesund aus dem Spital entlassen worden.

Als Fachfrau Gesundheit an vorderster Front, mit professionellem Wissen und realen Erfahrungen, wie reagiert sie da eigentlich auf Corona-Skeptiker? «Ich lasse sie reden. Nur mir nahestehenden Personen erzähle ich von meinem Alltag und wie es wirklich im Spital läuft.»

Schon immer oben auf der Liste

Die Augen der frischgebackenen «FaGe» leuchten, als sie von den we­nigen erfreulichen Seiten der Krise berichtet. «Die Wertschätzung unserer Arbeit wurde uns schon deutlicher gezeigt. Vor allem die Patienten waren sehr dankbar.» Viele Covid-Erkrankte seien psychisch angeschlagen gewesen. «Das lag auch daran, dass keine Besuche möglich waren. Zwei, drei Wochen ohne Angehörige alleine im Spitalbett zu liegen, war hart.» Auch auf ihre Arbeitsweise habe sich Corona ausgewirkt.

«Auf der Covid-Station lernte ich noch effektiver, strukturiert und selbstständig zu handeln.»

Für Annika Imholz ist ihr Beruf ein Herzenswunsch: «Als Kind wollte ich zwar auch eine Zeit lang Tierärztin werden, aber Krankenschwester stand schon immer oben auf der Liste.» Die Abwechslung bei den medizinischen Massnahmen gefalle ihr besonders: Infusionen wechseln, Blut nehmen, Medikamente richten und dabei den engen Kontakt zu Menschen pflegen. Die Frage, ob sie den Beruf nochmals wählen würden, bejaht sie. «Mitbringen sollte man eine gute Aufnahmefähigkeit, Interesse an medizinischen Themen und die Freude am direkten Kontakt zu Menschen.» Und empfindlich dürfe man nicht sein. Man komme halt mit Ausscheidungen und offenen Wunden in Berührung.

«Auch dem Tod begegnen wir im Spital. Damit lernt man umzugehen.»

Die Abschlussprüfungen meisterte Annika Imholz mit Bravour, sie schloss mit einer 5.3 ab. Was würde sie anderen Auszubildenden an Tipps für effizientes Lernen weitergeben? «Ich schrieb mir über jedes Thema eigene Zusammenfassungen. Das war dann meine Lernvorlage.» Den Ausgleich zum Beruf findet sie beim Schwyzerörgelispielen und in der Trachtengruppe.

Jetzt steht Wechsel zur Spitex bevor

Die 18-Jährige kann sich gut vorstellen, die zweijährige Weiterbildung zur Pflegefachfrau HF in Angriff zu nehmen. Beruflich geht’s aber vorderhand in einem anderen Umfeld weiter: «Im 3. Lehrjahr hatten wir ein Austauschpraktikum. Drei Wochen lang durfte ich als Fachfrau Gesundheit bei der Spitex mitarbeiten.» Das habe ihr so zugesagt, dass sie sich bewarb und das war von Erfolg gekrönt. «Am 1. August fange ich bei der Spitex Uri an», freut sie sich.