Lehrabschluss Sie begleitete für die Abschlussarbeit einen Bestatter Die angehende Fachfrau Gesundheit, Vanessa Walker, hat einem Bestatter für ihre Vertiefungsarbeit über die Schulter geschaut. Sie erzählt, wie es ist, einem Menschen die letzte Ehre zu erweisen. Paul Gwerder 08.02.2021, 17.07 Uhr

Vanessa Walker beschäftigte sich für ihre Vertiefungsarbeit mit den Aufgaben eines Bestatters. Bild: Paul Gwerder (Bürglen, 28. Januar 2021)

Im regionalen Alters- und Pflegeheim Gosmergartä, Bürglen, absolviert die 18-jährige Vanessa Walker die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit (FaGe). «Das ist mein Traumberuf und ich wollte gerne in einem Altersheim die Ausbildung machen. Dort habe ich die Möglichkeit, die Bewohner über längere Zeit zu begleiten und zu pflegen, dies hat mich beeindruckt», sagt die angehende Fachfrau Gesundheit. Und weiter äusserte sie: «Die Aufgaben sind für mich dort sehr vielseitig. Das umfasst pflegen, waschen, betreuen, Verbände wechseln, mit den betagten Menschen Gespräche führen und für sie die Medikamente richten. Dabei versuchen ich und die Pflegerinnen im Betagtenheim, die Schmerzen der kranken Personen zu lindern und wir möchten, dass der Mensch, wenn es so weit ist, in Ruhe und Frieden dahingehen kann.»

So wird Vanessa Walker häufig bei der Arbeit mit dem Thema Tod konfrontiert. «Wir Pflegepersonen haben die Ehre, bei den verstorbenen Bewohnerinnen und Bewohner eine ‹letzte Waschung› zu machen. Dabei wird der Leichnam von Kopf bis Fuss noch einmal gewaschen, die Haare gemacht und anschliessend schön gekleidet und auf das Bett gelegt. Dort können die Bekannten von der verstorbenen Person in Ruhe Abschied nehmen, bevor der Bestatter kommt und den Leichnam abholt», erzählt Vanessa Walker. Stirbt ein Mensch nicht in einem Altersheim, übernimmt der Bestatter diese Aufgabe. Sie erinnert sich:

«Als ich zum ersten Mal einen Bestatter im ‹Gosmergartä› sah, dachte ich mir, wie können diese Menschen das nur machen und hatte dabei ein seltsames Gefühl im Bauch.»

Der Tod ist für viele Menschen immer noch ein Tabuthema

Als Thema für ihre Vertiefungsarbeit, die am Ende einer Lehrzeit gemacht werden muss, wählte Vanessa Walker nach einem Gespräch mit ihrer Mutter: «Der Bestatter.» «Die meisten Leute reden häufig nicht gerne über den Tod, da sie Angst vor der letzten Stunde haben und im Ungewissen sind, was nachher folgt», sagt Vanessa Walker, «und es ist leider so, dass der Tod immer noch mit negativen Sachen verbunden ist. Im Herbst durfte ich mit einem Bestatter zu einem Einsatz.» Als sie zum ersten Mal in einen Leichenwagen stieg, war sie total nervös und aufgeregt, denn man wisse nie genau, was den Bestatter erwartet. Die junge Frau erzählte:

«Im Allgemeinen ist der Tod und all das, was dazu gehört immer noch ein Thema, das gerne unter den Tisch geschoben wird.»

Sie erinnert sich: «Als ich im Zimmer eines Betagtenheimes den Leichnam sah, hatte ich tatsächlich ein komisches Gefühl im Bauch. Denn gegenüber den Verstorbenen im Altersheim, in dem ich tätig bin, habe ich diese Person nicht gekannt. Ich half nun dem Bestatter, der normalerweise nie allein unterwegs ist, den blassen und kalten Leichnam in den Sarg zu legen», berichtet die angehende Pflegefachfrau. Danach lieferten sie den Sarg beim Krematorium ab und für Vanessa Walker wurde es bewusst, dass dies die letzte Station des Lebens ist. Schlussendlich bleibt vom Menschen nichts mehr übrig als ein wenig Asche und ein paar Fotos, die an die verstorbene Person erinnern. «Ich persönlich finde das Trauern ebenfalls etwas Schönes, denn es ist beim Verlust eines Angehörigen verständlich und gehört dazu», meint Walker.

Der Bestatter unterstützt die Angehörigen bei einem Todesfall

Die Bestatter sind die Begleiter der Verstorbenen, führen bei ihnen den letzten Dienst aus und haben die Aufgabe, die Angehörigen zu beraten. Sobald er ein Telefonat über einen Todesfall von den Angehörigen erhält, wird mit diesen der Sarg und die Urne ausgewählt. Und weiter die Kleidung des Leichnams, den Ort der Aufbewahrung sowie der Umfang des Blumenschmucks und Urnenkränzchens. Auf Wunsch würde sich der Bestatter auch um die Todesanzeige, den Trauergottesdienst und deren Gestaltung mit Blumen, Musik, den Lebenslauf und um das Grab kümmern. Schwierig wird es für den Bestatter, wenn er Leute nach einem Unfall oder Suizid einsargen muss, denn in diesen Fällen sind die Leichen nicht in einem schönen Zustand anzutreffen und da braucht es eine harte Schale.

Heute werden die meisten Verstorbenen in einem Urnengrab beigesetzt, wobei der Wunsch in ein Gemeinschaftsgrab statt in ein Einzelgrab zu kommen heute immer grösser wird. Im Sommer kann Vanessa Walker ihre dreijährige Ausbildung abschliessen. Sie möchte danach gerne weiter im Gesundheitsbereich tätig sein. Die Interdisziplinären Arbeiten konnten die rund 110 Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger kürzlich im BWZ präsentieren. Diese fanden aufgrund von Covid-19 im kleinen Rahmen statt.