Lehrerausbildung Schwyz und Uri bauen Zusammenarbeit aus Die Berufseinführung für Junglehrpersonen soll neu konzipiert werden. Die Beratung für Lehrpersonen und Schulleiter soll der Pädagogischen Hochschule Schwyz übertragen werden. 11.12.2020, 09.40 Uhr

Impressionen von einem Hörsaal an der Pädagogischen Hochschule Schwyz. Bild: Archiv UZ

(zf) Einst wurden Lehrpersonen aus Uri und Schwyz am Seminar in Rickenbach ausgebildet. Nach der Auflösung des Konkordats über die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ) fanden vor allem projektbezogene Kooperationen mit der 2013 neu gegründeten Pädagogischen Hochschule Schwyz (PHSZ) statt. Kindergarten- und Primarlehrpersonen konnten ihre Praktika in beiden Kantonen absolvieren. Weiter beauftragte der Kanton Uri die PHSZ mit der Weiterbildung von Lehrpersonen zur Einführung des Lehrplans 21 und der Fachberatung. Auch beteiligt er sich an den neu geschaffenen «Schultheatertagen Schwyz und Uri», die 2021 erstmals durchgeführt werden.