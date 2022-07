Lehrermangel «Einzelne Fächer oder Funktionen sind schwer zu besetzen»: So sieht die Situation in Uri aus Im August startet das neue Schuljahr und schweizweit sind noch viele Stellen für Lehrerinnen und Lehrer unbesetzt. In Uri habe man mit diesem Problem nicht zu kämpfen. Dennoch werden gewisse Schwierigkeiten eingeräumt. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 07.07.2022, 09.52 Uhr

Sie suchen mittels selbst kreierter Inserate oder Videos nach einer neuen Lehrperson: Schulkinder, die unterrichtet werden wollen. In Zürich, Bern und Luzern gab es solche Aktionen bereits. Und wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, sind schweizweit Tausende Stellen unbesetzt. Wie sieht es in Uri aus?

In Uri gilt es, noch eine Teilzeitstelle zu besetzen. Von Lehrermangel ist hier nicht die Rede. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

David Zurfluh, Leiter des Amts für Volksschulen des Kantons Uri, schreibt auf Anfrage: «An einer Urner Primarschule fehlt ein 25-Prozent-Pensum für schulische Heilpädagogik.» Dabei handle es sich um die einzige noch offene Stelle. Dass diese noch besetzt werden kann, bezweifelt Zurfluh nicht. Besondere Massnahmen, um dieses Ziel zu erreichen, brauche es keine.

Doch wie hat sich die personelle Situation von Lehrerinnen und Lehrern in Uri während der vergangenen fünf Jahren entwickelt? Zurfluh schreibt:

«In der Oberstufe und vor allem in einzelnen Fächern ist es schwieriger geworden, adäquat ausgebildetes Personal zu finden.»

Von einem Mangel an Lehrpersonal könne indes nicht die Rede sein. So habe man im Kanton Uri «eine gesunde Altersstruktur bei den Lehrpersonen».

Lehrpersonal für Französisch zu finden, ist schwierig

Laut dem Amtsleiter schliessen jährlich mehr junge Urnerinnen und Urner eine Pädagogische Hochschule ab, als Lehrpersonen in Pension gehen. Zurfluh spricht von jährlich 20 bis 30 abgehenden Studentinnen und Studenten und von rund zehn Pensionierten. Zudem seien die Schülerzahlen in Uri leicht rückgehend oder sie stagnieren. Aber:

«Einzelne Fächer oder Funktionen sind schwer zu besetzen. Deshalb ist eher von einem Fachkräftemangel zu sprechen, wie wir ihn momentan in vielen Branchen kennen.»

David Zurfluh, Leiter des Amts für Volksschulen des Kantons Uri. Archivbild: PD

Besonders stark trifft dies das Fach Französisch, in einzelnen Fällen sind auch Lektionen im Technischen und Bildnerischen Gestalten tangiert. Ein allgemeiner Mangel an Lehrpersonal sei hier jedoch nicht feststellbar.

Um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, müsse der Lehrberuf attraktiv bleiben, so Zurfluh. Deshalb sei ein Projekt in Auftrag gegeben worden, das die Anstellungsbedingungen des Lehrpersonals optimieren solle.

Die Projektgruppe bildet sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus Bildung und Politik. Diese revidieren gemeinsam etwa das Personalreglement für die kantonalen Lehrpersonen sowie die Anstellungs- und Weiterbildungsreglemente für Lehrpersonen der Volksschulen. Das Ziel des Projekts ist laut Zurfluh, «zeitgemässe, attraktive und konkurrenzfähige Anstellungsverhältnisse für Lehrpersonen zu schaffen».

Politik setzt sich für Ausbildungsplätze ein

«Zudem sind wir stets bemüht, an den Schulen auch neben den Anstellungsbedingungen angemessenen Rahmenbedingungen zu schaffen», schreibt Zurfluh weiter. Gemeint ist damit unter anderem die Grösse der Schulklassen oder Unterstützungsmöglichkeiten, etwa durch den Schulpsychologischen Dienst.

Auch setze sich der Kanton Uri auf politischer Ebene dafür ein, dass es an den umliegenden Pädagogischen Hochschulen – Uri selbst verfügt über keine – genügend Ausbildungsplätze für die Urnerinnen und Urner gibt.

In Uri scheint die Situation um das Lehrpersonal also entspannt – besonders im Vergleich zu anderen Kantonen. Dass die hiesigen Schulkinder in naher Zukunft mit Videos und Inseraten um Lehrpersonal werben müssen, ist, nach Zurfluhs Aussagen zu urteilen, somit eher unwahrscheinlich.

