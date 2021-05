Leichtathletik Anstatt Bergläufe soll es Challenges geben Der Rütlischwur-Gedenklauf und auch der Haldi-Berglauf sind zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden. Nun soll es eine Alternative geben. Urs Hanhart 26.05.2021, 11.31 Uhr

Für rennhungrige Spitzen- und Hobbyläufer sind schon seit über einem Jahr sehr harte Zeiten. 2020 wurden in der Schweiz aufgrund der Coronapandemie praktisch keine Laufveranstaltungen durchgeführt. Und auch in diesem Jahr sieht es zumindest vorderhand nicht viel besser aus. Nach langem Zuwarten und Hoffen haben sich die Veranstalter der beiden einzigen verbliebenen Urner Bergläufe entschieden, zum zweiten Mal in Folge das Handtuch zu werfen. Am 13. Juni hätte die 39. Auflage des Haldi-Berglaufs stattfinden sollen. Die erneute Absage dieses Klassikers begründet OK-Mitglied Thomas Hodler folgendermassen: «Es hat sich in den letzten Wochen abgezeichnet, dass sich die Organisation unserer Laufveranstaltung aufgrund der aktuellen Pandemielage als sehr schwierig und risikobehaftet erweist. Darum sind wir zum Schluss gekommen, den Anlass in diesem Jahr nicht durchzuführen.»

Bilder, die es schon lange nicht mehr gab: Der Tageszweite Manfred Jauch im Ziel des Haldi-Berglaufs 2018. Bild: Urs Hanhart

Immerhin wird allen Laufenthusiasten, die sich trotzdem sportlich betätigen wollen, quasi als kleines Zückerchen eine Alternative geboten. Es ist nämlich geplant, am zweiten Juni-Wochenende die Originalstrecke mit Start in Schattdorf und Ziel auf dem Butzenboden zu markieren, damit alle, die Lust haben, doch noch etwas Berglauf-Feeling reinziehen können. Es gibt weder feste Startzeiten noch eine Zeitmessung sowie auch keine Infrastruktur. Hodler sagt:

«Wer will, kann sich frei auf der Strecke oder Teilen davon bewegen, ist aber selber für seine Sicherheit verantwortlich.»

Wenige Tage im Vorfeld dieser geplanten Challenge will das OK via Website darüber orientieren, ob die Streckenmarkierung tatsächlich angebracht wird. Der 39. Haldi-Berglauf soll nun am 12. Juni 2022 stattfinden.

Auch das OK des Rütlischwur-Gedenklaufs lässt via Website verlauten: «Leider müssen wir auch dieses Jahr unseren Berg- und Jugendlauf absagen. Die Unsicherheit in der Planung verhindert eine Durchführung.» Die 43. Austragung des ältesten Urner Berglaufs hätte am 6. Juni über die Bühne gehen sollen. Nun ist sie auf den 5. Juni 2022 verschoben worden. Auch in Seelisberg gibt es eine Alternative. Es handelt sich um die sogenannte Laueli-Challenge, die sich vom 1. Juli bis am 1. August erstreckt. Jogger und Wanderer haben die Möglichkeit, die 4,7 Kilometer und 700 Höhenmeter aufweisende Strecke von Seelisberg bis zur Alp Laueli auf eigene Faust zu absolvieren. Wer mitmacht, kann beim Restaurant Träumli eine Karte abholen, diese ausfüllen und dann im Ziel auf der Alp Laueli in einen Briefkasten einwerfen. Unter allen Teilnehmenden werden attraktive Preise verlost, darunter Restaurant-Gutscheine.

Lucia Hofmann siegte am Rütlischwur-Gedenklauf in Seelisberg 2018. Bild: Urs Hanhart

Mit den beiden Wettkämpfen im Urnerland wären eigentlich die Rennserie Neun Wertungsrennen Zentralschweizerische Berglaufmeisterschaft dieses Jahres lanciert worden. Nach deren Absage ist jetzt unklar, wie es mit dieser beliebten Rennserie weitergehen soll. Ob es eine reduzierte Meisterschaft gibt, hängt vom Tempo der weiteren Öffnungsschritte im Zusammenhang mit der Coronapandemie ab. Die anderen sieben Veranstalter sind derzeit am Zuwarten. Weitere Absagen sind noch nicht bekanntgegeben worden.