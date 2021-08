Leserbrief 99 Prozent profitieren, 1 Prozent wird fair besteuert Zur Abstimmung am 26. September zur 99-Prozent-Initiative. 26.08.2021, 14.11 Uhr

Als ich erstmals auf der Strasse sammeln gegangen bin für die 99-Prozent-Initiative, sagte eine Frau zu mir: «Die Reichen verdienen dieses Geld, die haben sich das ja auch hart erarbeitet.» Diese Aussage hat mich zum Denken angeregt. Dies aus mehreren Gründen: Betroffen sind von dieser Initiative nicht der Chef des lokalen Bauunternehmens oder der Dorfzahnarzt, sondern genau 1 Prozent der gesamten Schweizer Bevölkerung. Diese besitzen über 43 Prozent der Gesamtvermögen in der Schweiz!

Ich weiss nicht, was man als Mensch machen muss, um so viel Geld im moralischen Sinne «zu verdienen», aber mit dieser Aussage degradiert man sehr viele Menschen, die für ihr Geld hart arbeiten und vielleicht sogar dann noch nur knapp über die Runden kommen. Hätten die nicht auch einen grösseren Anteil am finanziellen Kuchen verdient? Alle systemrelevanten Berufe wie Verkäuferinnen und Verkäufer, Pflegefachpersonen, Bäuerinnen und Bauern, Kinderbetreuende arbeiten doch genauso hart, müssen jedoch mit viel weniger Geld auskommen. Diese Menschen müssen für ihr erarbeitetes Geld dazu noch mehr Steuern auf ihr Einkommen zahlen als die Superreichen, die ihr Geld zum Beispiel an der Börse für sich selbst arbeiten lassen.

Es geht in der 99-Prozent-Initiative also nur darum, Kapitaleinkommen (also Geld aus Dividenden und Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren zum Beispiel) stärker zu besteuern. Bisher wird dieses Kapitaleinkommen weniger stark besteuert als der Lohn von Arbeiterinnen und Arbeitern. Das ist nicht fair. Die Initiative besteuert auch keine Unternehmen, sondern nur das reichste 1 Prozent der steuerpflichtigen Privatpersonen, die über 100'000 Franken jährlich mit Kapitaleinkommen verdienen. All diejenigen, die also gegen diese Initiative sind, sprechen also für das reichste 1 Prozent der Bevölkerung und somit sehr wahrscheinlich gegen sich selbst.

Chiara Gisler, Präsidentin Juso Uri, Altdorf