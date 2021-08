Leserbrief Die Zeit ist reif, das Stimmrechtsalter erneut zu justieren Zur Abstimmung am 26. September zur Einführung des Stimmrechtsalters 16 im Kanton Uri 26.08.2021, 14.14 Uhr

16- und 17-Jährige werden bereits heute in wichtigen Bereichen des Lebens als urteilsfähig betrachtet. Sie können etwa bei unerlaubten Handlungen schadenersatzpflichtig werden, müssen bei Straftaten unter Umständen eine Freiheitsstrafe antreten und üben höchstpersönliche Rechte selbstständig aus. So entscheiden sie beispielsweise über ihre Religionszugehörigkeit oder über die Einwilligung in medizinische Behandlungen und auch im Strassenverkehr sowie im Bereich der legalen Suchtmittel (Alkohol, Tabak und Geldspiel) mutet ihnen das geltende Recht in zahlreicher Anzahl die Fähigkeit zu, sich ein eigenes Urteil zu bilden und danach zu handeln. Kommt hinzu, dass wir Jugendlichen im genannten Alter auch die Verantwortung übertragen, sich im Rahmen der Berufswahl mit wegweisenden Zukunftsentscheidungen auseinanderzusetzen. 16- und 17-Jährige stehen damit in ihrer Fähigkeit, wichtige, zum Teil lebensprägende Entscheide zu treffen und für ihre Handlungen Rechenschaft abzulegen, Erwachsenen in nichts nach.

Vielmehr wachsen unsere Jugendlichen heutzutage unter komplexen gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen auf, müssen sich regelmässig früher mit elementaren Fragen unseres Lebens auseinandersetzen, als dies 1991 und somit im Zeitpunkt der bundesrechtlichen Herabsetzung des Stimmrechtsalters von 20 auf 18 Jahre noch der Fall war. Gerade deshalb ist die Zeit reif, das Stimmrechtsalter erneut zu justieren und von 18 auf 16 Jahre herabzusetzen. Lassen wir unsere Jugendlichen nicht bloss am Familientisch, in der Schule und in der Freizeit an kantonalen und kommunalen Abstimmungsvorlagen partizipieren, sondern gewähren wir ihnen die Möglichkeit, sich ganz offiziell in die politische Meinungsbildung einzubringen. Diese aktive Teilnahme am politischen Prozess dürfen wir den 16- und 17-Jährigen aufgrund ihres bis dahin bereits prall gefüllten Erfahrungsschatzes und ihrer intellektuellen wie auch sozialen Entwicklung ohne weiteres zutrauen.

Deshalb stimme ich am 26. September Ja zum Stimmrechtsalter 16 und somit zur Änderung der Verfassung des Kantons Uri sowie zur Änderung des Gesetzes über die geheimen Wahlen, Abstimmungen und die Volksrechte.

Ralph Bomatter, Präsident Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Gesellschaft, Altdorf