Leserbrief Kritik an der Maskentragpflicht an Schulen «650 Urner mobilisieren gegen Maskenpflicht an den Schulen», Ausgabe vom 2. Februar 2021. 11.02.2021, 18.50 Uhr

Beim Lesen des Artikels «650 Urner mobilisieren gegen Maskenpflicht an den Schulen» wurde mir bewusst, dass es beim Thema Maske und Corona nicht mehr um Fakten geht. In einer Überschrift steht: «IG glaubt an physische und psychische Schäden». Glaubt? Ich glaube nicht nur daran, ich weiss es von etlichen Fällen. Auch gibt es kritische Stimmen von Kinderärzten, insbesondere aus anderen Ländern, die schon länger eine Maskentragpflicht für Kinder haben.