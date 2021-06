Leserbrief Mit Erfahrung in den Landrat Zur Nachwahl in den Landrat vom 13. Juni 08.06.2021, 10.50 Uhr

Aufgrund des leider allzu frühen Todes des Seedorfer Landrates Max Aschwanden findet am 13. Juni eine Nachwahl statt. Mit Claudia Schuler hat sich eine Kandidatin bereit erklärt, für die Restamtsdauer zur Verfügung zu stehen, die bereits über einen grossen politischen Erfahrungsschatz verfügt. Claudia Schuler war schon 2012 bis 2020 als Landrätin für die Gemeinde Seedorf tätig und hat in dieser Zeit erfolgreiche Arbeit geleistet. Insbesondere als Mitglied und Präsidentin der landrätlichen Sicherheitskommission hat sie dazu beigetragen, dass die behandelten Geschäfte kritisch begutachtet und in die richtige politische Richtung gelenkt werden konnten.

Sie ist bereit, ihr politisches Engagement für Seedorf erneut im Landrat einzubringen, und möchte unseren Kanton als familienfreundlichen Wohnkanton vorwärtsbringen. Sie setzt sich für ein gesundes wirtschaftliches Wachstum und optimale Bildungschancen ein, wobei auch Umwelt und Energie Themen sind, die Claudia Schuler interessieren. Ich konnte sie während der Zeit, in der ich zusammen mit ihr im Landrat politisiert habe, bestens kennen lernen und schätze ihre offene und engagierte Art. Es macht für Seedorf Sinn, wenn für die Restamtsdauer eine Person in den Landrat gewählt wird, deren politischen Haltung bekannt ist und die auch bereit ist, sich für die Interessen der Gemeinde Seedorf einzusetzen. Ich empfehle Ihnen deshalb Claudia Schuler am 13. Juni zur Wahl.

Andreas Bilger, CVP-Landrat, Seedorf