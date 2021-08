Leserbrief Stimmrechtsalter 16: Ein populistisches Anliegen Zur Abstimmung am 16. September zum Stimmrechtsalter 16 im Kanton Uri. 26.08.2021, 14.10 Uhr

Das Zivilgesetzbuch bestimmt die Handlungsfähigkeit mit 18 Jahren. An diese Grenze halten sich bspw. auch das Strafrecht bei der Abgrenzung zum Jugendstrafrecht oder das Strassenverkehrsrecht bezüglich des Autofahrens. Ebenfalls bei 18 Jahren liegt das aktive und passive Stimm- und Wahlrecht beim Bund und in beinahe allen Kantonen. Mit dieser klaren Abgrenzung bei 18 Jahren können in den verschiedensten Bereichen schwer nachvollziehbare «Abstimmungsprobleme» vermieden werden. Umso störender wäre es jetzt, wenn es zwischen Bund und dem Kanton Uri ein unterschiedliches Stimm- und Wahlrecht geben würde.

In der Debatte um das Stimmrechtsalter 16 hoffen Befürworter, dass sich gerade junge Menschen besonders für die Politik interessieren. Nun allerdings zeigt eine Untersuchung aus dem Kanton Glarus: 16- und 17-Jährige haben wohl anderes im Kopf. Ein Zeitungsartikel dazu wurde im Juli 2021 in der NZZ publiziert. Die Untersuchung zeigt: Die Teilnehmer einer Umfrage des Zentrums für Demokratie Aarau unter 16- und 17-Jährigen im Kanton Glarus erwiesen sich in entscheidenden Punkten im Vergleich zu älteren Altersgruppen als weniger demokratietauglich. Sowohl hinsichtlich politischer Kompetenz als auch beim politischen Interesse und beim zwischenmenschlichen Vertrauen sind die Teilnehmer insgesamt auf unterdurchschnittliche Werte gekommen.

Die Folgerung der Wissenschafter ist: Die Wahrscheinlichkeit, dass 16- und 17-Jährige am politischen Leben teilnehmen, ist kleiner als bei den älteren Stimmberechtigten. Interessanterweise war der Auftraggeber der Studie die Glarner Regierung. Ich stimme deshalb überzeugt Nein.

Nicole Bär, Schattdorf