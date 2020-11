«Lex Kreisel Schächen» in Schattdorf: Bereits sind 2000 Unterschriften gesammelt Das Initiativkomitee begrüsst, dass die Regierung die Machbarkeit eines vieradrigen Kreisels Schächen bestätigt – auch wenn sie stur an einem dreiarmigen Kreisel festhalte. Markus Zwyssig 22.11.2020, 16.36 Uhr

Die IG WOV für alle will, dass die Gotthardstrasse (Bild) direkt über den neuen Kreisel erschlossen wird und gleichberechtigt zur Dorfstrasse befahrbar ist. Bild: PD

Der Regierungsrat hat zur parlamentarischen Empfehlung von Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) über die Missstände am Kreisel Schächen Stellung genommen. «Das kommt für viele überraschend und unglücklich, da zurzeit eine Volksinitiative zum Kreisel Schächen läuft», schreibt das Initiativkomitte «WOV für alle» in einer Medienmitteilung. Der Regierungsrat bekräftige zwar das Festhalten am dreiarmigen Kreisel. Die Initianten würden aber erfreut zur Kenntnis nehmen, dass der Regierungsrat mittlerweile ausdrücklich bestätigt, dass der Bau eines vierarmigen Kreisels, der die Sicherheitsbestimmungen erfüllt, möglich ist.