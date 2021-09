Leserbriefe Stimmrechtsalter 16: Linkes Polit-Manöver oder ein Demokratie-Defizit? Zur Abstimmung am 26. September zur Einführung des Stimmrechtsalters 16 im Kanton Uri. 09.09.2021, 16.39 Uhr

Die Schweiz und Österreich haben viele Gemeinsamkeiten: die Alpen, die Liebe zum Ski fahren und bald vielleicht die politische Teilhabe der Jungen? In unserem Nachbarland gilt seit 2007 das Wahlalter 16. Untersuchungen in Österreich zeigen, dass die Qualität der Entscheidungsfindung von 16- und 17-Jährigen nicht schlechter und die Motivation zur Teilnahme nicht tiefer ist, als dies bei den älteren Wählenden der Fall ist.

In der Schweiz ist das Stimm- und Wahlrecht an die Urteilsfähigkeit geknüpft. Diese richtet sich danach, ob die Jugendlichen für eine bestimmte Aufgabe genügend verantwortungsvoll handeln können. Diesbezüglich sind sich die Wissenschafterinnen und Wissenschafter einig: 16-Jährige bringen die kognitiven Voraussetzungen mit, um ihr Stimm- und Wahlrecht auszuüben und sind sich der Verantwortung, die mit diesem Recht einhergeht, sehr wohl bewusst. Wer schliesslich die Verantwortung für Kinder und Jugendliche in einem Jugendlager übernehmen kann, ist auch fähig, politische Entscheidungen mitzutragen.

Viele dieser Entscheidungen betreffen massgeblich die Zukunft der jungen Urnerinnen und Urner. Pro Juventute als grösste Schweizer Stiftung für Kinder und Jugendliche unterstützt das Stimm- und Wahlrechtsalter 16. Und auch immer mehr Politikerinnen und Politiker sehen das Demokratiedefizit ein. Der Nationalrat und die staatspolitische Kommission des Ständerats haben sich genauso wie die Kantonalparteien von CVP, FDP und SP für das Stimm- und Wahlrechtsalter 16 in Uri ausgesprochen. Uri hat jetzt die Möglichkeit, mit Vorreiterstatus in die Schweizer Geschichtsbücher einzugehen.

Bernadette Bürer-Kipfer, Sozialvorsteherin Erstfeld

Die Grünen und Linken wollen im Kanton Uri das Stimmrechtsalter 16 einführen. Die jungen Menschen sollen über die wichtigsten Fragen im Kanton entscheiden, ohne jedoch die Verantwortung zu tragen. Für mich gehören Rechte und Pflichten zusammen. Mit 16 Jahren über Steuererhöhungen zu entscheiden, ohne selber Steuern zu bezahlen, ist absurd. Aber es wird noch viel abstruser, die Jungen könnten Personen in den Gemeinderat, Landrat, Regierungsrat und sogar den Ständerat wählen. Sich selber für ein solches Amt zur Wahl zu stellen, ist jedoch nicht erlaubt. Auch hier sieht man, die Vorlage ist so einfach, nicht umzusetzen.

Schon heute können sich 16-Jährige aktiv in der Politik einbringen. Eine Mitgliedschaft in den verschiedenen Jungparteien ist heute jederzeit möglich. Selbst ein aktives Mitwirken im Jugendparlament ist für die Jugendlichen möglich. Die Jungparteien haben heute kaum Mitglieder zwischen 16–18 Jahren, also keinerlei Anzeichen auf eine Politik interessierte Jugendbewegung. Stimmen sie am 26. September Nein zur Linken Vorlage Stimmrechtsalter 16. Rechte und Pflichten gehören zusammen und dies soll auch in Zukunft so sein.

Yvonne Baumann, Andermatt, SVP Uri

Jetzt ein Stimmrecht 16 in Uri einzuführen, wäre unnötig. Lassen wir die Jugendlichen, ihr unbeschwertes Leben und verlangen und fordern nicht immer mehr. Wir haben uns in diesem Alter auch sehr selten für Politik interessiert, also verlangen wir nicht mehr von anderen wie wir von uns selbst. Die Initiative wurde nämlich nicht von einem Landrat unter 30 eingereicht. Es ging bei der Initiative nur darum, ein linkes Anliegen zu befriedigen. Stimmrecht 16 ist nämlich von der SP Schweiz koordiniert in allen kantonalen Parlamenten eingereicht worden. Es geht hier nicht um junge Erwachsene, sondern es geht einzig und allein um ein Politik-Manöver der SP. Stimmen Sie Nein zu diesem linken Anliegen. Nein an der Abstimmung zum Stimmrechtsalter 16 am 26. September.

Martin Christen, Altdorf

Jugendliche müssen sich spätestens mit 14 Jahren mit Berufswahl oder weiterführenden Schulen befassen und sie können bereits ab 12 Jahren medizinische Entscheide fällen (z.B. Covid-Impfung). Solche Entscheidungen werden getroffen, indem sich Jugendliche eine Meinung bilden, sich Pro- und Kontra-Argumente anhören und die richtige Antwort für sich finden.

Genau gleich verhält es sich, wenn Jugendliche ab 16 Jahren abstimmen und wählen gehen können. Sie orientieren sich über verschiedene Plattformen und Medien, sie diskutieren mit ihren Kolleginnen und Kollegen oder in ihrer Familie und bilden sich damit ihre Meinung.

Zudem lernen Kinder und Jugendliche, heute in der Schule bereits zu diskutieren und zu argumentieren. Ich bin davon überzeugt, dass es für uns als Gesellschaft eine Bereicherung sein wird, wenn junge Leute abstimmen und wählen können und stimme darum Ja zur Vorlage Stimmrecht 16.

Nora Sommer, Altdorf, Ärztin und SP Landrätin